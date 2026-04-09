Джо Роган поділився теорією, чому Трамп розпочав війну в Ірані

Відомий американський подкастер Джо Роган висловив суперечливу теорію щодо причин військової операції США проти Ірану, яку розпочала адміністрація Дональда Трампа. На його думку, конфлікт на Близькому Сході міг стати способом відвернути увагу громадськості від Трампа через скандал навколо "файлів Епштейна".

Джо Роган. Фото з відкритих джерел

Джо Роган неодноразово виступав проти "вічних воєн" США. Під час передвиборчої кампанії він підтримував Трампа, який запевняв його в інтерв’ю, що "я не збираюся розпочинати війни, я збираюся зупинити війни". Однак після повернення до влади Трамп санкціонував військові операції не лише проти Ірану, а й проти інших держав, зокрема Венесуели.

У новому епізоді свого подкасту Джо Роган намагався пояснити, чому президент США, який раніше обіцяв уникати нових воєн, зрештою вирішив почати війну проти Ірану.

"Дивіться, справи Епштейна вийшли назовні і ми розпочнемо війну з Іраном. Це гарний спосіб змусити людей перестати говорити про певні речі. Ти даєш їм нову проблему для роздумів", — сказав Роган.

Його гість, американський актор Арсеніо Гол, підтримав цю тезу. За його словами, американська зовнішня політика іноді використовується для відволікання уваги від внутрішніх скандалів. Як приклад він навів бомбардування Югославії 1999 року під час президентства Білла Клінтона, коли у США вирували політичні суперечки через справу Моніки Левінскі.

Війна проти Ірану почалася через місяць після того, як Конгрес ухвалив закон про прозорість файлів Епштейна, що дозволило оприлюднити мільйони документів, які стосуються померлого засудженого педофіла. У цих файлах ім'я Трампа згадується тисячі разів. Сам Трамп пояснював причину війни в Ірану тим, що Тегеран може невдовзі отримати ядерну зброю, тому США необхідно їх зупинити.

Джо Роган — це американський стендап-комік та ведучий одного з найпопулярніших подкастів у світі The Joe Rogan Experience. Його шоу просуває ідею "вільного діалогу" поза рамками традиційної цензури ЗМІ. Сам Роган не завжди прямо стверджує, що теорія змови — це істина, але він дає платформу людям, які їх поширюють. Проте сам Роган активно висловлювався проти вакцинації від коронавірусу, підтримував теорію змови щодо висадки людей на Місяць, а в одному з епізодів подкасту повторив російський наратив про "біолабораторії США в Україні".

