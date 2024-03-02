logo

BTC/USD

61936.80

ETH/USD

3407.72

LTC/USD

92.00

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Джонсон может стать Джонсонюком. Однако трамписты придумали, как этому помешать
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон может стать Джонсонюком. Однако трамписты придумали, как этому помешать

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон планирует предпринять шаги, чтобы добиться принятия законопроекта, предусматривающего помощь Украине. Об этом в комментарии «24 каналу» сказал американский политолог Рамиз Юнус

2 марта 2024, 23:15
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как считает американский политолог, "шоу" с выделением помощи Украине близится к своему логическому завершению. По его словам, Майк Джонсон планирует предпринять шаги в направлении помощи Украине после встречи с президентом Джо Байденом.

Джонсон может стать Джонсонюком. Однако трамписты придумали, как этому помешать

Майк Джонсон

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, у Джонсона есть возможность сделать исторический шаг и выйти из тени своего предшественника. Как подчеркнул политолог, он должен принять правильное историческое решение о помощи Украине как политический лидер, занимающий важный пост в Соединенных Штатах.

"Если он примет это решение, а сторонники Трампа начнут инициировать тему его отставки, то лидер меньшинства демократов в нижней палате сказал, что они не поддержат отставку Джонсона, если тот поставит на голосование проект закона о поддержке Украины, который инициировала верхняя палата",
– сказал американский политолог.

По словам Юнуса, ситуация движется в положительном направлении. Перепалка по голосованию за помощь Украине, говорит он, является стандартным делом для Соединенных Штатов. Таким образом, у Украины есть все шансы получить необходимую помощь, поскольку это выгодно обеим политическим партиям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США с октября не могут принять вопрос о выделении пакета помощи Украине на 2024 год. Сейчас вопрос "завис" у Палаты представителей , прежде всего, стараниями ее спикера-трамписта Майка Джонсона. Многие американские политики и военные говорят о том, что подобные волокиты бьют не только по Украине, но и по всему мировому порядку, основанном на принципах демократии. Но воз и ныне там.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/dopomoga-ukrayini-vid-ssha-spiker-palati-predstavnikiv-gotuyetsya_n2506482
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости