Джонсон может стать Джонсонюком. Однако трамписты придумали, как этому помешать

Как считает американский политолог, "шоу" с выделением помощи Украине близится к своему логическому завершению. По его словам, Майк Джонсон планирует предпринять шаги в направлении помощи Украине после встречи с президентом Джо Байденом.

Майк Джонсон

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, у Джонсона есть возможность сделать исторический шаг и выйти из тени своего предшественника. Как подчеркнул политолог, он должен принять правильное историческое решение о помощи Украине как политический лидер, занимающий важный пост в Соединенных Штатах.

"Если он примет это решение, а сторонники Трампа начнут инициировать тему его отставки, то лидер меньшинства демократов в нижней палате сказал, что они не поддержат отставку Джонсона, если тот поставит на голосование проект закона о поддержке Украины, который инициировала верхняя палата",

– сказал американский политолог.

По словам Юнуса, ситуация движется в положительном направлении. Перепалка по голосованию за помощь Украине, говорит он, является стандартным делом для Соединенных Штатов. Таким образом, у Украины есть все шансы получить необходимую помощь, поскольку это выгодно обеим политическим партиям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США с октября не могут принять вопрос о выделении пакета помощи Украине на 2024 год. Сейчас вопрос "завис" у Палаты представителей , прежде всего, стараниями ее спикера-трамписта Майка Джонсона. Многие американские политики и военные говорят о том, что подобные волокиты бьют не только по Украине, но и по всему мировому порядку, основанном на принципах демократии. Но воз и ныне там.