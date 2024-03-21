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Джонсон обнадежил заявлением о помощи Украине: когда будут приступать к рассмотрению

Спикер Палаты представителей уверяет, что вопрос бюджета США почти решен, далее помощь Украине

сегодня, 07:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Поскольку основной приоритетный вопрос Конгресса – согласование бюджета правительства США на 2024 год – почти решен, то в ближайшее время американские законодатели перейдут к пакету помощи Украине и другим партнерам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки", цитируя заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона на пресс-конференции.

Джонсон обнадежил заявлением о помощи Украине: когда будут приступать к рассмотрению

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что после решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на это (Ред. – помощь союзникам) и не будем медлить с этим".

Во избежание шатдауна Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, поэтому, по словам Джонсона, это произойдет уже на текущей неделе.

В то же время, как отмечает издание, после 22 марта Палата представителей идет на двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

Майк Джонсон сказал, что кроме пакета дополнительного финансирования для партнеров много обсуждают законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов для частичной оплаты помощи Украине, и концепцию предоставления помощи в кредит.

"Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру", – высказался спикер.

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Источник: https://www.holosameryky.com/a/dopomohu-ukraini-rozhljanut-cjoho-tyzhnja-abo-u-kvitni/7535576.html
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