Джонсон рассказал, действительно ли в Палате представителей вскоре рассмотрят помощь Украине

Законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что Палата представителей рассматривает все доступные варианты относительно дополнительного финансирования на национальную безопасность и вернется к этому вопросу, "как только правительство получит финансирование".

Ранее на брифинге 29 февраля спикер спрогнозировал, что на этой неделе Палата, вероятно, не будет рассматривать помощь Украине, а вместо этого будет работать над урегулированием безопасности границы и избежанием шатдауна.

"Если мы уже собираемся исправить все в этом мире, мы должны сначала исправить Америку. Это означает две вещи: означает защиту границы и финансирование нашего правительства. И поэтому на этой неделе мы очень упорно работаем, чтобы сделать обе эти вещи", – заявил Джонсон.

Также во время брифинга республиканец отметил, что Сенату понадобилось четыре месяца, чтобы принять законопроект о дополнительном финансировании, а Палата представителей получила документ полторы недели назад.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение осени и зимы американские парламентарии так и не сумели принять решение о выделении помощи Украине. И хоть Сенат (верхняя палата) принял в середине февраля законопроект об иностранном финансировании (для Украины там предусмотрено 60 млрд долларов), Палата представителей (нижняя палата) под управлением трамписта Майка Джонсона продолжает саботировать процесс. И пока не помогают даже прямые переговоры с президентом США Джо Байденом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию с поддержкой США, которую имеем накануне весны.



