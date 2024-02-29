От кого теперь зависит решение США о выделении помощи Украине: в чем опасность ситуации

В течение осени и зимы американские парламентарии так и не сумели принять решение о выделении помощи Украине. И хоть Сенат (верхняя палата) принял в середине февраля законопроект об иностранном финансировании (для Украины там предусмотрено 60 млрд долларов), Палата представителей (нижняя палата) под управлением трамписта Майка Джонсона продолжает саботировать процесс. И пока не помогают даже прямые переговоры с президентом США Джо Байденом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию с поддержкой США, которую имеем накануне весны.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Пока Джонсон пытается маневрировать

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что в данный момент ситуация в Конгрессе абсолютно зависит от того, поставит ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование.

Интересным будет дальнейшее развитие событий. Решится ли Джонсон блокировать этот законопроект", – рассуждает эксперт. "Именно Джонсон в данный момент становится ключевой фигурой, вокруг которой может разворачиваться много событий. Тем более, что его идея встретиться с Джо Байденом нашла отклик у последнего. Встреча состоялась. Правда, на нее также были приглашены другие руководители верхней и нижней палат – и республиканцы, и демократы

Он напоминает, что на днях в Конгрессе прошло голосование по продолжению финансирования федерального правительства. США в очередной раз стоят на пороге "шатдауна". И, опять же, утвержден лишь временный документ.

"Пока Джонсон пытается маневрировать. Не ставить на голосование (как того хочет радикального крыло Республиканской партии — трамписты) законопроект о бюджете США — это может вызвать бурю неприятных событий. И на свою голову, и на голову республиканцев. Потому спикер идет такими полушагами. То же самое касается помощи Украине. То, насколько мощно подключились к этому вопросу мировые лидеры, свидетельствует о важности данного голосования. И Джонсон стоит перед выбором. С одной стороны — на него давит Трамп. С другой — Белый дом и европейские партнеры США", – поясняет Валерий Клочок.

А тут еще, продолжает он, появилась информация, что избирательную кампанию Джонсона финансировали близкие к РФ структуры.

"Я не сомневаюсь, что, если спикер продолжит грязную игру, появится и уголовное дело касательно него. И это выставит и без того критикуемого Джонсона в очень неприятном свете. Может даже привести к отставке, сделав сомнительным дальнейшее политическое будущее", – предполагает эксперт.

По его мнению, в данный момент позиция трампистов, которым подыгрывает Джонсон, выглядит, мягко говоря, неадекватно по отношению к вызовам, стоящим сейчас перед всем миром.

Учитывая вышесказанное, есть высокая вероятность, что документ в итоге проголосуют в течение марта. Возможно, внеся некоторые изменения", – считает Валерий Клочок. "Не исключаю, что какое-то время мы еще будем наблюдать эту "мышиную возню", но Джонсону будет всё сложнее лавировать. Особенно на фоне того, что демократы публично заявили о готовности его поддержать, если после вынесения столь важного законопроекта на рассмотрение Палаты представителей, Джонсона попытаются отозвать с поста спикера его коллеги-трамписты. Как осенью республиканцы сделали с Кевином Маккарти, предшественником Джонсона

Ситуация явно затянулась

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

Тем, кто желает победы Украины, следует прилагать больше усилий". "Ситуация явно затянулась. И это приводит к печальным последствиям. Не радует в этом смысле прогноз от Atlantic Council (Атлантический совет – американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора). Там реально обеспокоены потенциалом России, ее готовностью продолжать войну. Огорчает и осложнение с получением поддержки от США

При этом, акцентирует эксперт, нельзя сказать, что вся Республиканская партия противится выделению нам помощи. То же голосование в Сенате подтвердило, что у нас хватает сторонников среди республиканцев.

"Но у определенного крыла этой политсилы есть свой взгляд касательно алгоритма предоставления этой помощи. Однако в течение весны, скорее всего, мы ее от Штатов получим", – прогнозирует Екатерина Одарченко.

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