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Джонсон встретился с Трампом и поговорил об Украине

Бывший премьер Британии встретился с Трампом после покушения на него

16 июля 2024, 23:37
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Марьян Ощановский

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Джонсон встретился с Трампом и поговорил об Украине

Джонсон говорил с Трампом об Украине. Фото из Instagram Джонсона

Встреча политиков состоялась после того, как Трамп  пережил покушение и был официально выдвинут Республиканской партией кандидатом в президенты США.

В своем Instagram Джонсон сообщил, что "рад был встретиться с Трампом, находящимся в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".

По словам британского экс-премьера, с Трампом он говорил о поддержке Украины.

"Мы обсудили Украину. Я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – написал Борис Джонсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США, как говорят умные люди, нет менее властной позиции, чем вице-президент, говорит политолог Юрий Богданов. Другая проблема, добавляет он, что избранный Дональдом Трампом ДжейДи Вэнс, уже только собственной системой взглядов добавит хаоса и напряжения, потому что по внутренней повестке дня он правый экстремист.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что кум российского диктатора Владимира Путина и бывший народный депутат Украины подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. Медведчук в письме Трампу пишет, что экс-президент США неоднократно заявлял о желании закончить войну и "принести мир в Украину". Однако, по словам кума Путина, якобы президентство Трампа будет мешать Зеленскому. По словам бывшего нардепа, покушение на Трампа якобы может содержать "украинский след", ведь Трамп, как утверждает Медведчук, стал "личным врагом украинского неонациста Зеленского".



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Источник: https://www.instagram.com/p/C9fo-LAMi54/
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