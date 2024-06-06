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Джонсона теперь не узнать: что намерен требовать от Байдена по Украине

Спикер Майк Джонсон поднимет в Белом доме вопрос микроменеджмента войны в Украине

сегодня, 08:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Джо Байдена, недостаточно. Он планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома. Как передает портал "Комментарии", такую позицию спикер Палаты представителей озвучил в комментарии "Голосу Америки".

Джонсона теперь не узнать: что намерен требовать от Байдена по Украине

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – высказался Майк Джонсон.

Лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что разрешение США на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте. Об этом чиновник сказал во время брифинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – разрешение украинским войскам бить по территории России западным вооружением – это новый этап помощи Киеву от союзников. Об этом пишет издание "Le Monde".

Ранее "Комментарии" писали - удары западным оружием по РФ: остановит ли это военные действия на Харьковщине.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/speaker-mike-johnson-ted-lieu-pete-aguilar-michael-mccau-zbroya-zniattia-l-exclusive-intervie-zaborony-striliaty-po-terytorii-rosii/7644069.html
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