Джонсона теперь не узнать: что намерен требовать от Байдена по Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Джо Байдена, недостаточно. Он планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома. Как передает портал "Комментарии", такую позицию спикер Палаты представителей озвучил в комментарии "Голосу Америки".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – высказался Майк Джонсон.

Лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что разрешение США на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте. Об этом чиновник сказал во время брифинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – разрешение украинским войскам бить по территории России западным вооружением – это новый этап помощи Киеву от союзников. Об этом пишет издание "Le Monde".

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