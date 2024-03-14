Джонсону установили дедлайн: сколько времени у Конгресса США, чтобы проголосовать за пакет помощи Украине

Лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис заявил, что Конгресс США должен одобрить помощь Украине до 22 марта. Джеффрис призвал лидеров Республиканской партии как можно скорее принять соответствующий закон, чтобы он попал на подпись Байдену до конца следующей недели.



Спикер Конгресса США Майк Джонсон. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Капитолии Гаким Джеффрис заявил, что "безрассудно делать иначе" и указал дедлайн для Конгресса США о помощи Украине.

"Часы тикают, и мы должны завершить двухпартийный законопроект о национальной безопасности до того, как оставим город в следующую пятницу, 22 марта", — сказал Джеффрис.

Как лидер меньшинства Джеффрис не имеет полномочий, чтобы выдвигать законопроекты на рассмотрение в Конгрессе США, однако он давит на спикера Майка Джонсона по этому вопросу. Один из элементов давления это петиции по увольнению Джонсона с должности спикера Конгресса. Первую петицию подал республиканец Фицпатрик, и еще одну — демократ Макговерн. Таким образом они пытаются заставить Джонсона выставить законопроект о помощи Украине на голосование.

"Мы не можем позволить, чтобы Украина была захвачена Россией, если это произойдет, то жизнь американцев, скорее всего, окажется на кону – если Путин победит в Украине, он не остановится на этом, так же, как он не остановился в Грузии, и он не остановился на Крыму", – сказал Джеффрис.

Напомним, что в Сенате США законопроект по иностранной помощи был принят, где 70 сенаторов, в том числе 22 республиканца проголосовали за помощь Украине. Теперь законопроект должен быть рассмотрен в Конгрессе, однако спикер Майк Джонсон не ставит его на голосование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли сдвиги и какие сценарии дальнейшего развития событий могут происходить в США по помощи Украине.

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