«Эффект Януковича» на похоронах в США: Трамп на церемонии прощания с Линдси Грэмом раздавал конфеты Tic Tac

Во время официальной церемонии прощания с известным американским сенатором Линдси Грэмом произошел неожиданный инцидент с участием Президента США Дональда Трампа, вызвавшего бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Несмотря на траурную атмосферу мероприятия, президент США нашел повод для неформального жеста, мгновенно зафиксированного камерами журналистов. Как сообщает авторитетное издание CBC News, политик решил подсластить разговор со своими соратниками непосредственно во время процессии.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

"На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом Дональд Трамп начал угощать Джей Ди Вэнса и других присутствующих конфетами Tic Tac", — отмечают в материале CBC News, описывая нетипичное поведение лидера республиканцев.

Такое поведение американского политика мгновенно спровоцировало волну иронических комментариев, особенно среди украинского сегмента Интернета. Пользователи сети сразу заметили поразительное сходство этого эпизода с одним из самых известных политических курьезов Восточной Европы двадцатилетней давности.

Некоторые в сети уже провели аналогию ситуации, когда на одном из мероприятий бывший президент Украины Виктор Янукович угощал конфетами Путина и Медведева. Тогда подобный жест беглеца-президента стал культовым мемом, и теперь пользователи шутят, что Трамп перенял специфические политические привычки экс-лидера "Партии регионов".

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание своим поведением. В этот раз это произошло после церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Причиной стали видеозаписи, на которых Трамп во время службы несколько раз закрывал глаза и выглядел так, будто заснул.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что