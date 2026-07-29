Трамп заснув на похороні свого "кращого друга" сенатора Ліндсі Грема (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп вкотре привернув увагу своєю поведінкою. Цього разу це сталося після церемонії прощання з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Причиною стали відеозаписи, на яких Трамп під час служби кілька разів заплющував очі та виглядав так, ніби засинув.

Трамп задрімав під час похорону сенатора Ліндсі Грема. Фото з відкритих джерел

На церемонії похорон Ліндсі Грема були присутні президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, державний секретар США Марко Рубіо та інші політики. Однак саме кадри з сонним Трампом швидко поширилися в інтернеті та викликали нову хвилю обговорень щодо здоров’я президента США.

Дональд Трамп задрімав під час похорону сенатора Ліндсі Грема. Скріншот з відео

Як зазначає Daily Star, інцидент активно обговорювали користувачі соціальних мереж. Одні висловлювали занепокоєння, інші публікували іронічні коментарі, що "Трамп бореться", аби не заснути під час тривалої церемонії.

Ліндсі Грем помер 11 липня у віці 71 року. Причиною смерті стало розшарування аорти, спричинене серцево-судинним захворюванням. Він багато років представляв штат Південна Кароліна в Сенаті США та був одним із найвпливовіших представників Республіканської партії.

Це вже не вперше, що Трамп заснув або задрімав на публіці. Зокрема лідер США заснув просто під час виступу в Овальному кабінеті у листопаді минулого року. Подібний інцидент з Трампом повторився у червні цього року. Крім того, він також задрімав під час спортивного шоу, яке влаштували у Білому домі на честь його 80-річчя. Це ще більше підживило про проблеми зі здоров'ям у президента США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп висміяв російську зброю та пообіцяв поставити Путіну незручне запитання.