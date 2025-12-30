logo

Экс-госсекретарь США рассказал, в чем Путин уступил на мирных переговорах
Экс-госсекретарь США рассказал, в чем Путин уступил на мирных переговорах

Бывший госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Путин категорически против каких-либо уступок в войне против Украины

30 декабря 2025, 11:29
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не пошел ни на какие уступки по окончанию войны в Украине. нет ни единого требования, по которому Путин готов был бы пойти на компромисс. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео, которого цитирует The Hill.

Экс-госсекретарь США рассказал, в чем Путин уступил на мирных переговорах

Майк Помпео. Фото: из открытых источников

"Владимир Путин, насколько я могу судить, до сих пор не уступил буквально ничем. И хотя они говорят, что достигнуто 90-процентное согласие, я сомневаюсь, что Владимир Путин считает, что остальные 10 процентов, которые остаются, являются чем-то, от чего он готов отказаться", — заявил Помпео.

Он добавил, что речь идет о территориальных вопросах. А также о том, чтобы европейские миротворцы находились на территории Украины.

"Это часть гарантии безопасности. Я уверен, что для него (Путина – ред.) это ядовитая пилюля", — добавил Помпео.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, активно продвигающий переговоры между Украиной и Россией, все чаще сталкивается с жесткой реальностью, которая осложняет достижение быстрого мирного соглашения. Несмотря на заявления Белого дома об "определенном прогрессе", ключевые вопросы, прежде всего гарантии безопасности для Украины, остаются нерешенными, сообщает The New York Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – вчерашняя фейковая атака на резиденцию Владимира Путина фактически выступила краш-тестом потенциального мирного соглашения. Среди обнародованных Владимиром Зеленским 20 пунктов мирного плана было: "Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России – гарантии безопасности аннулируют". Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.



