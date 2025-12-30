Экс-госсекретарь США рассказал, в чем Путин уступил на мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не пошел ни на какие уступки по окончанию войны в Украине. нет ни единого требования, по которому Путин готов был бы пойти на компромисс. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео, которого цитирует The Hill.

Майк Помпео. Фото: из открытых источников

"Владимир Путин, насколько я могу судить, до сих пор не уступил буквально ничем. И хотя они говорят, что достигнуто 90-процентное согласие, я сомневаюсь, что Владимир Путин считает, что остальные 10 процентов, которые остаются, являются чем-то, от чего он готов отказаться", — заявил Помпео.

Он добавил, что речь идет о территориальных вопросах. А также о том, чтобы европейские миротворцы находились на территории Украины.

"Это часть гарантии безопасности. Я уверен, что для него (Путина – ред.) это ядовитая пилюля", — добавил Помпео.

