Екс-держсекретар США розповів, у чому Путін поступився на мирних переговорах

Російський диктатор Володимир Путін досі не пішов на жодні поступки після закінчення війни в Україні. немає жодної вимоги, за якою Путін готовий був би піти на компроміс. Про це заявив колишній держсекретар США Майк Помпео, якого цитує The Hill.

Майк Помпео. Фото: із відкритих джерел

"Володимир Путін, наскільки я можу судити, досі не поступився буквально нічим. І хоча вони кажуть, що досягнуто 90-відсоткової згоди, я сумніваюся, що Володимир Путін вважає, що решта 10 відсотків, які залишаються, є чимось, від чого він готовий відмовитися", — заявив Помпео.

Він додав, що йдеться про територіальні питання. А також про те, щоби європейські миротворці знаходилися на території України.

"Це частина гарантії безпеки. Я впевнений, що для нього (Путіна – ред.) це отруйна пігулка", — додав Помпео.

