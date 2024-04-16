Эксперт о страхах США: Сегодня отдадут Украину, завтра – Прибалтику, а затем Польшу

По информации The Wall Street Journal, президент США Джо Байден опасается ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Именно поэтому, полагают журналисты, Белый дом недостаточно помогает Украине в войне с Россией.

Юрий Касьянов

По словам военного Юрия Касьянова, это как в кино, когда бандит, захватив заложников или угрожая взорвать бомбу в небоскребе, требует 100 млн долларов, вертолет и наркотики. Если дать ему все это – он убежит, а потом возьмется за старое.

"Так и с Россией – бояться, что кремлевские сумасшедшие шандарахнут атомной бомбой, значит сегодня отдать Украину, завтра Прибалтику, послезавтра Польшу, а дальше – пошло-поехало... Так и без Америки можно остаться",

– отметил Касьянов.

По его мнению, Украине в этих условиях нужно много думать о том, где на болотах хранятся эти чертовы бомбы, чтобы не потеряли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее появилась информация от республиканцев, что советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан боится всех угроз России по поводу того, что она ударит по Америке ядерным оружием, если она будет слишком активно помогать Украине в войне. Тогда подчеркивалось, что якобы Байден имеет такие же страхи.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что США не будут действовать в Украине так же, как действовали во время атаки Ирана на Израиль, когда сбивали иранские дроны и ракеты. По его словам, речь идет о двух разных войнах. Он подчеркнул, что Байден всегда говорил, что Америка не будет принимать непосредственное участие в войне на Украине. Кирби добавил, что США предпочитают предоставить Киеву необходимое оружие, чтобы он мог сам защищаться от агрессии России.