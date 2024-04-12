Эксперт о торможении американской помощи: Да, Салливан засцал. И не только он

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Ткачик Олеся
В Республиканской партии утверждают, что на самом деле Белый дом блокирует выделение всей необходимой помощи для Украины, чтобы она одержала победу над РФ. В частности, там заявляют, что советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан боится, что в случае выделения значительной помощи Киеву, Россия ударит по Соединенным Штатам ядерным оружием.
Джейк Салливан
По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, это очередное подтверждение, что на самом деле для Украины нет фаворитов в американской избирательной гонке. Украине не друг ни один из участников – но действия или бездействие каждого из них могут быть в наших интересах, а могут нам вредить.
Как подчеркнул эксперт, власти демократов сейчас подвергаются эмоциональному ядерному шантажу алкоголика Дмитрия Медведева и кремлевского диктатора Владимира Путина, потому что иная реакция противоречит всему их жизненному опыту, всему, чему их обучали и что они проводили в течение долгих десятилетий во власти.
В этом контексте Голобуцкий напомнил выводы профессора Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Гопкинса Элиота Коэна, который говорил о том, что важно понимать, что происходит в головах, особенно принимающих решение американских лиц.
При этом Голобуцкий считает, что эти ментальные рамки все же изменяются недостаточно быстро. По его словам, чиновники Белого дома просто боятся из-за недостаточной отстраненности "получить в морду" от нарванной мировой гопоты, именно поэтому не решаются обращаться с позиции силы.
При этом он добавил: "Да, Салливан засцал. И не только он".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о страхах чиновников США, делающих все , что хочет диктатор Путин.
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