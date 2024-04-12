В Республиканской партии утверждают, что на самом деле Белый дом блокирует выделение всей необходимой помощи для Украины, чтобы она одержала победу над РФ. В частности, там заявляют, что советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан боится, что в случае выделения значительной помощи Киеву, Россия ударит по Соединенным Штатам ядерным оружием.

Джейк Салливан

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, это очередное подтверждение, что на самом деле для Украины нет фаворитов в американской избирательной гонке. Украине не друг ни один из участников – но действия или бездействие каждого из них могут быть в наших интересах, а могут нам вредить.

Как подчеркнул эксперт, власти демократов сейчас подвергаются эмоциональному ядерному шантажу алкоголика Дмитрия Медведева и кремлевского диктатора Владимира Путина, потому что иная реакция противоречит всему их жизненному опыту, всему, чему их обучали и что они проводили в течение долгих десятилетий во власти.

В этом контексте Голобуцкий напомнил выводы профессора Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Гопкинса Элиота Коэна, который говорил о том, что важно понимать, что происходит в головах, особенно принимающих решение американских лиц.

"Вы знаете, вы все жертвы того, чему вас учили ваши профессора. И все мы. Люди, занимающие властные должности, выросли в мире, в котором, когда вы говорите о слове "стратегия", это все о сдерживании. Это все об избегании войны. Это такие люди как Джейк Салливан или Тони Блинкен, они не привыкли думать о войне. И большинство из них даже не участвовали в драке в баре, что было бы хорошо. ...Их ментальные рамки должны измениться, и они изменяются"

, – сказал Коэн.

При этом Голобуцкий считает, что эти ментальные рамки все же изменяются недостаточно быстро. По его словам, чиновники Белого дома просто боятся из-за недостаточной отстраненности "получить в морду" от нарванной мировой гопоты, именно поэтому не решаются обращаться с позиции силы.

"Возможно, демократы действительно меняют свое отношение. Но они все еще солидарны с подходом 81-летнего Байдена относительно "малых шагов", постепенной эскалации, чего бы это ни стоило Украине"

, – сказал эксперт.

При этом он добавил: "Да, Салливан засцал. И не только он".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о страхах чиновников США, делающих все , что хочет диктатор Путин.