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Эксперт: Выглядит так, что Америка правит миром, а Кремль правит Америкой

Трамп продемонстрировал, что он готов "покупать" все угрозы РФ

сегодня, 18:45
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Ткачик Олеся

Как отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч, самая распространенная на сегодняшний день манипуляция в отношении российско-украинской войны — это призывы не "восстановить справедливость", не "наказать агрессора", а "остановить войну".

Эксперт: Выглядит так, что Америка правит миром, а Кремль правит Америкой

США и РФ

"И это звучит сейчас из каждого утюга, от воззвания нобелевских лауреатов (которое, скорее всего, писали в Москве) до вчерашнего выступления Трампа", — заявил эксперт.

По его словам, также заявления Дональда Трампа об ужасах Третьей мировой — это отличный пример успешного нарративного регулирования из Кремля, потому что стратегическая цель диктатора Путина в том и состоит, чтобы не начинать Третью мировую, а как можно дороже продать свое согласие ее не начинать.

"Ну вот, Байден на это до сих пор не купился (хотя у него есть еще полгода, и здесь явно происходит какое-нибудь подспудное движение вокруг второго "Саммита мира"), а Трамп на весь мир заявляет, что готов это покупать и по цене сторгуется. Пока смотрится так, что Америка правит миром, а Кремль правит Америкой. По крайней мере, Трампом так точно", — отметил Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил администрацию своего оппонента Джо Байдена в том, что она якобы отвечает за начало полномасштабной российской агрессии против Украины. По его словам, он якобы пытается решить "кризис", который сейчас происходит в Украине.

При этом вероятный вице-президент Джей Ди Вэнс заявил , что Вашингтон не способен сегодня сделать столько оружия, сколько хватило бы для победы Украины. При этом в Пентагоне заявили, что они не будут комментировать политические речи.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02nNGHaoPMr2dFKdYbgc8nHtojVdXS7jrTFLXUwFnJk3TPxjsht6MeqtCKxgsy7S5Hl
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