Эксперты оценили перспективы взаимоотношений США и Ирана при президентстве Байдена

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Ольга Чародий
США готовы ослабить санкции против Ирана при условии, что тот вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) для урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок этой страны. Будет ли достигнуто соглашение? Каковы перспективы взаимоотношений США и Ирана при президентстве Байдена? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос
поясняет: "Ситуация намного сложнее, чем кажется. С одной стороны, на самом
деле, США в лице Байдена и его администрации стоят на позиции, что нужно
возвращаться к СВПД. С другой стороны, есть конкретные проблемы, связанные с
этими договоренностями, и ставшие очевидными после 2015 года. А именно —
иранская экспансия. Многие на Ближнем Востоке не довольны такой ситуацией.
Считают, что СВПД не дает им никаких гарантий безопасности, тогда как у Ирана
развязаны руки. Потому в значительной мере вся дискуссия упирается в то,
насколько возвращение к СВПД даст реальную гарантию безопасности союзникам США.
Этого пока не просматривается".
Иранцы же, по словам эксперта, готовы поднимать ставки. Их
ведь ничего не ограничивает.
"Они считают себя пострадавшей стороной. И ждут снятия
санкций и возвращения США к формату 2015 года. Но судя по заявлениям, которые
звучат из Вашингтона, быстрого возвращения к прежнему формату не будет. Потому
что существует реальная проблема иранской экспансии. И нет очевидного
механизма, чтобы этому помешать. Скорее всего, будут продолжаться вялые
переговоры, возможно при содействии ЕС", — прогнозирует Игорь Семиволос.
Он также отмечает, что американцы, похоже, решили дождаться
президентских выборов в Иране, которые намечены на это лето.
"Придет новая команда – и с ней уже Вашингтон будет что-то
решать. Правда, пока всё концентрируется вокруг аятоллы Али Хаменеи, нет
простора для дискуссий и компромиссов", — подчеркивает директор Центра
Ближневосточных исследований.
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег
Саакян считает, что со стороны США сейчас просматривается серьезная
заинтересованность, чтобы сдвинуть процесс переговоров по "ядерной сделке" с
мертвой точки.
"Процесс застопорился ввиду ожидания друг от друга первого
шага, — отмечает эксперт. — Тегеран уверен, что уже пошел на уступки, пойдя на
некий компромисс с МАГАТЭ. А от Вашингтона, мол, нет существенных шагов
навстречу. Всё это провоцирует определенный период стагнации. Европа
заинтересована, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки. И даже старается
выступать неким посредником между США и Ираном. Но как таковых подвижек пока
нет".
По мнению Олега Саакяна, новые меседжи из США в стиле
"санкции ослабим, если будут шаги навстречу", выглядят символично и
дипломатично. Вопрос в том – каков будет ответ Ирана.
"Если последуют симметричные заявления и действие, есть надежда на оптимистический сценарий — без быстрого прорыва, но с возможностью заключения нового соглашения. Если же этого не будет, мы увидим откат назад со стороны США — и ужесточение риторики, — прогнозирует эксперт. — Как бы то ни было, но при Байдене мы видим, что Штаты готовы идти на некие символические шаги ради снижения градуса противостояния с Ираном".
Напомним, Соединенные Штаты нанесли удар по зданию в Сирии, принадлежащему поддерживаемому Ираном ополчению.
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