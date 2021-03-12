Эксперты оценили перспективы взаимоотношений США и Ирана при президентстве Байдена

США готовы ослабить санкции против Ирана при условии, что тот вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) для урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок этой страны. Будет ли достигнуто соглашение? Каковы перспективы взаимоотношений США и Ирана при президентстве Байдена? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поясняет: "Ситуация намного сложнее, чем кажется. С одной стороны, на самом деле, США в лице Байдена и его администрации стоят на позиции, что нужно возвращаться к СВПД. С другой стороны, есть конкретные проблемы, связанные с этими договоренностями, и ставшие очевидными после 2015 года. А именно — иранская экспансия. Многие на Ближнем Востоке не довольны такой ситуацией. Считают, что СВПД не дает им никаких гарантий безопасности, тогда как у Ирана развязаны руки. Потому в значительной мере вся дискуссия упирается в то, насколько возвращение к СВПД даст реальную гарантию безопасности союзникам США. Этого пока не просматривается".

Иранцы же, по словам эксперта, готовы поднимать ставки. Их ведь ничего не ограничивает.

"Они считают себя пострадавшей стороной. И ждут снятия санкций и возвращения США к формату 2015 года. Но судя по заявлениям, которые звучат из Вашингтона, быстрого возвращения к прежнему формату не будет. Потому что существует реальная проблема иранской экспансии. И нет очевидного механизма, чтобы этому помешать. Скорее всего, будут продолжаться вялые переговоры, возможно при содействии ЕС", — прогнозирует Игорь Семиволос.

Он также отмечает, что американцы, похоже, решили дождаться президентских выборов в Иране, которые намечены на это лето.



"Придет новая команда – и с ней уже Вашингтон будет что-то решать. Правда, пока всё концентрируется вокруг аятоллы Али Хаменеи, нет простора для дискуссий и компромиссов", — подчеркивает директор Центра Ближневосточных исследований.

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что со стороны США сейчас просматривается серьезная заинтересованность, чтобы сдвинуть процесс переговоров по "ядерной сделке" с мертвой точки.

"Процесс застопорился ввиду ожидания друг от друга первого шага, — отмечает эксперт. — Тегеран уверен, что уже пошел на уступки, пойдя на некий компромисс с МАГАТЭ. А от Вашингтона, мол, нет существенных шагов навстречу. Всё это провоцирует определенный период стагнации. Европа заинтересована, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки. И даже старается выступать неким посредником между США и Ираном. Но как таковых подвижек пока нет".

По мнению Олега Саакяна, новые меседжи из США в стиле "санкции ослабим, если будут шаги навстречу", выглядят символично и дипломатично. Вопрос в том – каков будет ответ Ирана.

"Если последуют симметричные заявления и действие, есть надежда на оптимистический сценарий — без быстрого прорыва, но с возможностью заключения нового соглашения. Если же этого не будет, мы увидим откат назад со стороны США — и ужесточение риторики, — прогнозирует эксперт. — Как бы то ни было, но при Байдене мы видим, что Штаты готовы идти на некие символические шаги ради снижения градуса противостояния с Ираном".

Напомним, Соединенные Штаты нанесли удар по зданию в Сирии, принадлежащему поддерживаемому Ираном ополчению.

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