Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення масштабних телефонних консультацій із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Розмова, яку американський лідер назвав "чудовою", відбулася за кілька годин після відеодзвінка між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

Енергетичний удар по Росії: США та Китай ведуть переговори про постачання газу та нафти

Енергетична безпека та втрати Росії

Одним із ключових питань переговорів стала можливість заміщення російських енергоресурсів на китайському ринку американськими. Лідери обговорили потенційні закупівлі Китаєм нафти та газу у США. Це може суттєво вдарити по економіці РФ, яка наразі залишається головним постачальником палива до КНР.

Окрім енергетики, президенти зачепили низку глобальних викликів, серед яких:

російсько-українська війна;

ситуація навколо Ірану;

напруженість навколо Тайваню;

питання двосторонньої торгівлі.

Перспективи відносин

Дональд Трамп високо оцінив рівень довіри між Вашингтоном та Пекіном, висловивши оптимізм щодо майбутньої співпраці:

"Відносини з Китаєм, і мої особисті стосунки з президентом Сі, надзвичайно добрі, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо, щоб вони залишалися такими. Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та КНР!"

Цей дипломатичний крок Трампа розцінюється як спроба посилити економічний тиск на агресора шляхом переорієнтації найбільших світових споживачів енергії.

