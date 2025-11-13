Эпштейн передавал в Кремль информацию о Трампе: что известно

Недавно обнародованная переписка осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна показала, что он поддерживал контакты с высокопоставленными российскими дипломатами и пытался передать информацию о Дональде Трампе в Кремль. Как сообщает Politico, эти письма раскрывают неизвестные детали его связей с зарубежными политическими фигурами, в том числе Россией.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

За месяц до исторической встречи Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в июле 2018 года, Эпштейн написал письмо бывшему премьер-министру Норвегии Турбьерну Ягланду, возглавлявшему тогда Совет Европы. В нем он просил помочь передать сообщение главе МИД РФ Сергею Лаврову.

"Думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров мог получить информацию, поговорив со мной", – писал Эпштейн 24 июня 2018 года.

Также он упоминал о разговорах с постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным, скончавшимся в 2017 году.

"Чуркин был великолепен. После наших разговоров он понял Трампа. Это не сложно", — говорится в одном из писем Эпштейна.

Из опубликованных документов не ясно, удалось ли Эпштейну установить контакт с Лавровым или Кремлем. Однако переписка также показывает, что Эпштейн внимательно следил за внешней политикой Трампа. После хельсинкского саммита он написал, что поведение президента США перед Путиным было "предсказуемым" и свидетельствовало о полном отсутствии понимания политического символизма.

В Белом доме заявили, что разглашенные письма не доказывают никаких неправомерных действий президента США, а сам Трамп назвал публикацию писем "очередной мистификацией Эпштейна".

