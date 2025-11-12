З’явилися нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом

У Сполучених Штатах спалахнув новий виток скандалу навколо зв’язків президента США Дональда Трампа зі скандально відомим фінансистом і мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном. Демократи з Комітету з питань нагляду Палати представників оприлюднили нову частину архіву електронних листів і документів, у яких фігурує ім’я Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненими файлами, у приватному листуванні між Епштейном і його соратницею Гіслен Максвелл у 2011 році фінансист згадував Дональда Трампа як людину, яка "проводила години" у його будинку, де, за даними слідства, відбувалися сексуальні злочини проти неповнолітніх. Епштейн називав Трампа "собакою, яка не гавкає", натякаючи, що той був свідком подій, але не втручався.

В іншому листуванні, цього разу з журналістом і автором кількох книг про Трампа Майклом Вольфом у 2019 році, Епштейн прямо заявляв, що Трамп “знав про дівчат і просив Гіслен зупинитися”.

Як повідомляє демократична меншість Комітету з нагляду, понад 23 тисячі документів були передані законодавцям спадкоємцями Епштейна. Серед них електронні листи, журнали польотів приватних літаків, судові матеріали, записи камер спостереження та аудіофайли.

Сам Дональд Трамп називає всі звинувачення “демократичним шахрайством” і заявляє, що це спроба відвернути увагу від його політичних досягнень. Проте, під час виборчої кампанії Трамп обіцяв повністю розсекретити всі файли, пов’язані з Епштейном, але коли став президентом, то відмовився це робити.

