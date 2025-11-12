logo_ukra

BTC/USD

102146

ETH/USD

3428.21

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США З’явилися нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом
commentss НОВИНИ Всі новини

З’явилися нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом

Демократи Палати представників оприлюднили нові файли Епштейна, де згадується Дональд Трамп.

12 листопада 2025, 18:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Сполучених Штатах спалахнув новий виток скандалу навколо зв’язків президента США Дональда Трампа зі скандально відомим фінансистом і мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном. Демократи з Комітету з питань нагляду Палати представників оприлюднили нову частину архіву електронних листів і документів, у яких фігурує ім’я Трампа.

З’явилися нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненими файлами, у приватному листуванні між Епштейном і його соратницею Гіслен Максвелл у 2011 році фінансист згадував Дональда Трампа як людину, яка "проводила години" у його будинку, де, за даними слідства, відбувалися сексуальні злочини проти неповнолітніх. Епштейн називав Трампа "собакою, яка не гавкає", натякаючи, що той був свідком подій, але не втручався.

В іншому листуванні, цього разу з журналістом і автором кількох книг про Трампа Майклом Вольфом у 2019 році, Епштейн прямо заявляв, що Трамп “знав про дівчат і просив Гіслен зупинитися”.

Як повідомляє демократична меншість Комітету з нагляду, понад 23 тисячі документів були передані законодавцям спадкоємцями Епштейна. Серед них електронні листи, журнали польотів приватних літаків, судові матеріали, записи камер спостереження та аудіофайли.

Сам Дональд Трамп називає всі звинувачення “демократичним шахрайством” і заявляє, що це спроба відвернути увагу від його політичних досягнень. Проте, під час виборчої кампанії Трамп обіцяв повністю розсекретити всі файли, пов’язані з Епштейном, але коли став президентом, то відмовився це робити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США опублікували непристойну листівку від Трампа до Епштейна.

Також "Коментарі" писали, що біля Капітолія у Вашингтоні з’явилася скульптура, що зображує Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://oversightdemocrats.house.gov/news/press-releases/house-oversight-committee-releases-jeffrey-epstein-email-correspondence-raising
Теги:

Новини

Всі новини