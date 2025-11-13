Епштейн передавав у Кремль інформацію про Трампа: що відомо

Нещодавно оприлюднене листування засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна показало, що він підтримував контакти з високопоставленими російськими дипломатами та намагався передати інформацію про Дональда Трампа до Кремля. Як повідомляє Politico, ці листи розкривають невідомі деталі його зв’язків із закордонними політичними фігурами, зокрема з Росією.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За місяць до історичної зустрічі Трампа і Володимира Путіна у Гельсінкі в липні 2018 року, Епштейн написав листа колишньому прем’єр-міністру Норвегії Турбйорну Ягланду, який тоді очолював Раду Європи. У ньому він просив допомогти передати повідомлення главі МЗС РФ Сергію Лаврову.

"Думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров міг отримати інформацію, поговоривши зі мною", — писав Епштейн 24 червня 2018 року.

Також він згадував про розмови з постійним представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним, який помер у 2017 році.

"Чуркін був чудовий. Після наших розмов він зрозумів Трампа. Це не складно", — йдеться в одному з листів Епштейна.

З опублікованих документів не ясно, чи вдалося Епштейну встановити контакт із Лавровим або Кремлем. Однак листування також демонструє, що Епштейн уважно стежив за зовнішньою політикою Трампа. Після гельсінського саміту він написав, що поведінка президента США перед Путіним була "передбачуваною" і свідчила про повну відсутність розуміння політичного символізму.

У Білому домі заявили, що розголошені листи не доводять жодних неправомірних дій президента США, а сам Трамп назвав публікацію листів "черговою містифікацією Епштейна".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилися нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом.

Також "Коментарі" писали, що в США опублікували непристойну листівку Трампа до Епштейна.