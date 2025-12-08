Президент США Дональд Трамп со своей новой стратегией безопасности США практически заканчивает начатое российским диктатором Владимиром Путиным, забивая последний гвоздь в гроб того, что до сих пор называлось послевоенной системой безопасности. Об этом рассказал политический аналитик, блогер Карл Волох.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Только слепой не заметит там откровенный курс на развал ЕС – акцент на сотрудничестве с отдельными государствами, а не наднациональными структурами". И как этот гениальный принцип должны понимать союзники по НАТО?", – задается вопросом аналитик.

Он отмечает, что отдельное удовольствие от плана выстраивать отношения с любыми диктаторскими и людоедскими режимами.

"Самоуверенный рыжий мажор тупо не понимает вещь, которую любой бывший совок воспринимает на почти физиологическом уровне: Ким или Си может даже целоваться с президентом США в десну, но для диктаторов само существование свободного мира является прямой угрозой их власти и они всегда будут вести политику антиважную политику. разногласия. Поэтому коммунистически-атеистический Китай будет всегда блокироваться с теократическим Ираном, а из США никогда", – отметил Карл Волох.

По его словам, самое интересное в том с кем в таком случае останется Трамп, разве что с Орбаном. Самая страшная трагедия современности состоит в том, что количество и качество никчем, которые приходят к власти в результате демократических процедур в свободных странах, угрожают даже сохранению там этой самой демократии.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что россияне якобы согласились на мирный план, тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его. Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря.



