Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп зі своєю новою стратегією безпеки США практично докінчує почате російським диктатором Володимиром Путіним, забиваючи останній цвях у труну того, що досі називалося "повоєнною системою безпеки". Про це розповів політичний аналітик, блогер Карл Волох.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Він зауважує, окреме задоволення від плану вибудовувати стосунки з будь-якими диктаторськими й людожерськими режимами.
За його словами, найцікавіше у тому з ким у такому разі залишиться Трамп, хіба що з Орбаном. Найстрашніша трагедія сучасності полягає у тому, що кількість і якість нікчем, які приходять до влади в результаті демократичних процедур у вільних країнах загрожують навіть збереженню там цієї самої демократії
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.