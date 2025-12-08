ЄС прийде кінець: стало відомо, що насправді задумав Трамп

Президент США Дональд Трамп зі своєю новою стратегією безпеки США практично докінчує почате російським диктатором Володимиром Путіним, забиваючи останній цвях у труну того, що досі називалося "повоєнною системою безпеки". Про це розповів політичний аналітик, блогер Карл Волох.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Тільки сліпий не зауважить там відвертий курс на розвал ЄС – акцент на співробітництво з "окремими державами, а не наднаціональними структурами". І як цей геніальний принцип мають розуміти союзники по НАТО?", – задається питанням аналітик.

Він зауважує, окреме задоволення від плану вибудовувати стосунки з будь-якими диктаторськими й людожерськими режимами.

"Самовпевнений рудий мажор тупо не розуміє річ, котру будь-який колишній совок сприймає на майже фізіологічному рівні: Кім чи Сі може навіть цілуватися з президентом США у ясна, але для диктаторів саме існування вільного світу є прямою загрозою їхній владі й вони завжди будуть вести політику антизахідну й дружити між собою, не зважаючи на будь-які розбіжності. Тому комуністично-атеїстичний Китай завжди блокуватиметься з теократичним Іраном, а з США ніколи", – зазначив Карл Волох.

За його словами, найцікавіше у тому з ким у такому разі залишиться Трамп, хіба що з Орбаном. Найстрашніша трагедія сучасності полягає у тому, що кількість і якість нікчем, які приходять до влади в результаті демократичних процедур у вільних країнах загрожують навіть збереженню там цієї самої демократії

