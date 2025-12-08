logo_ukra

ЄС прийде кінець: стало відомо, що насправді задумав Трамп

Путін та Сі не можуть не радіти новим крокам Трампа

8 грудня 2025, 14:27
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп зі своєю новою стратегією безпеки США практично докінчує почате російським диктатором Володимиром Путіним, забиваючи останній цвях у труну того, що досі називалося "повоєнною системою безпеки". Про це розповів політичний аналітик, блогер Карл Волох.

ЄС прийде кінець: стало відомо, що насправді задумав Трамп

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Тільки сліпий не зауважить там відвертий курс на розвал ЄС – акцент на співробітництво з "окремими державами, а не наднаціональними структурами". І як цей геніальний принцип мають розуміти союзники по НАТО?", – задається питанням аналітик.

Він зауважує, окреме задоволення від плану вибудовувати стосунки з будь-якими диктаторськими й людожерськими режимами. 

"Самовпевнений рудий мажор тупо не розуміє річ, котру будь-який колишній совок сприймає на майже фізіологічному рівні: Кім чи Сі може навіть цілуватися з президентом США у ясна, але для диктаторів саме існування вільного світу є прямою загрозою їхній владі й вони завжди будуть вести політику антизахідну й дружити між собою, не зважаючи на будь-які розбіжності. Тому комуністично-атеїстичний Китай завжди блокуватиметься з теократичним Іраном, а з США ніколи", – зазначив Карл Волох.

За його словами, найцікавіше у тому з ким у такому разі залишиться Трамп, хіба що з Орбаном. Найстрашніша трагедія сучасності полягає у тому, що кількість і якість нікчем, які приходять до влади в результаті демократичних процедур у вільних  країнах загрожують навіть збереженню там цієї самої демократії

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.




