В Пентагоне говорили о желании сократить американское военное присутствие в странах Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью литовскому порталу Delfi рассказал член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон.

Американские военные. Фото: из открытых источников

Конгрессмен высказался об американском военном присутствии в странах Балтии на фоне решения о выводе части солдат США из Румынии. Он признал, что подобные идеи по Балтии звучали от "некоторых сотрудников" Пентагона.

"Так, примерно месяц назад некоторые сотрудники Пентагона заявили, что хотят сократить присутствие и финансирование стран Балтии. Конгресс категорически отверг эту инициативу", – сказал конгрессмен.

Он выразил сомнение, что эти планы все еще актуальны, "но Пентагон пока что хранит молчание".

"Так что я действительно не знаю. Но в Конгрессе существует огромная решимость обеспечить сохранение американского присутствия и объема финансовой помощи для обучения и поддержки стран Балтии", – заявил Бейкон.

Политик подчеркнул, что, если Россия собирается бросить вызов НАТО, то это будет в странах Балтии. Если россияне захотят бросить вызов решимости НАТО, то они сделают это там. Вот почему американцам нужно присутствие в странах Балтии. При условии, что страны Балтии этого хотят. Мы должны действовать в согласии с правительствами всех трех стран, но, если предположить, что правительства хотят присутствия США, мы должны быть там, потому что это служит сдерживающим фактором", – заявил конгрессмен.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейцы вынуждены признать то, что они больше не живут в мире, где американцы заботятся об обороне региона, а они наслаждаются дивидендами мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Washington Post заявил комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса, и экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.



