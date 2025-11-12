Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Пентагоне говорили о желании сократить американское военное присутствие в странах Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью литовскому порталу Delfi рассказал член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон.
Американские военные. Фото: из открытых источников
Конгрессмен высказался об американском военном присутствии в странах Балтии на фоне решения о выводе части солдат США из Румынии. Он признал, что подобные идеи по Балтии звучали от "некоторых сотрудников" Пентагона.
Он выразил сомнение, что эти планы все еще актуальны, "но Пентагон пока что хранит молчание".
Политик подчеркнул, что, если Россия собирается бросить вызов НАТО, то это будет в странах Балтии. Если россияне захотят бросить вызов решимости НАТО, то они сделают это там. Вот почему американцам нужно присутствие в странах Балтии. При условии, что страны Балтии этого хотят. Мы должны действовать в согласии с правительствами всех трех стран, но, если предположить, что правительства хотят присутствия США, мы должны быть там, потому что это служит сдерживающим фактором", – заявил конгрессмен.
Читайте также на портале "Комментарии" — европейцы вынуждены признать то, что они больше не живут в мире, где американцы заботятся об обороне региона, а они наслаждаются дивидендами мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Washington Post заявил комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса, и экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.