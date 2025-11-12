Ще один позитивний сигнал для Путіна: звідки Трамп зібрався виводити війська

У Пентагоні говорили про бажання скоротити американську військову присутність у країнах Балтії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю литовському порталу Delfi розповів член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон.

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

Конгресмен висловився про американську військову присутність у країнах Балтії на тлі рішення про виведення частини солдатів США з Румунії. Він визнав, що подібні ідеї щодо Балтії звучали від "деяких співробітників" Пентагону.

"Так приблизно місяць тому деякі співробітники Пентагону заявили, що хочуть скоротити присутність і фінансування країн Балтії. Конгрес категорично відкинув цю ініціативу", — сказав конгресмен.

Він висловив сумнів, що ці плани все ще актуальні, але Пентагон поки що зберігає мовчання.

"Тож я дійсно не знаю. Але в Конгресі існує величезна рішучість забезпечити збереження американської присутності та обсягу фінансової допомоги для навчання та підтримки країн Балтії", – заявив Бейкон.

Політик наголосив, що якщо Росія збирається кинути виклик НАТО, то це буде в країнах Балтії. Якщо росіяни захочуть кинути виклик рішучості НАТО, вони зроблять це там. Ось чому американцям потрібна присутність у країнах Балтії. За умови, що країни Балтії цього хочуть. Ми повинні діяти у згоді з урядами всіх трьох країн, але якщо припустити, що уряди хочуть присутності США, ми повинні бути там, тому що це є стримуючим фактором", – заявив конгресмен.

