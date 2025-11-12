Ще один позитивний сигнал для Путіна: звідки Трамп зібрався виводити війська

Рубрики
У Пентагоні говорили про бажання скоротити американську військову присутність у країнах Балтії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю литовському порталу Delfi розповів член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон.
Американські військові. Фото: з відкритих джерел
Конгресмен висловився про американську військову присутність у країнах Балтії на тлі рішення про виведення частини солдатів США з Румунії. Він визнав, що подібні ідеї щодо Балтії звучали від "деяких співробітників" Пентагону.
Він висловив сумнів, що ці плани все ще актуальні, але Пентагон поки що зберігає мовчання.
Політик наголосив, що якщо Росія збирається кинути виклик НАТО, то це буде в країнах Балтії. Якщо росіяни захочуть кинути виклик рішучості НАТО, вони зроблять це там. Ось чому американцям потрібна присутність у країнах Балтії. За умови, що країни Балтії цього хочуть. Ми повинні діяти у згоді з урядами всіх трьох країн, але якщо припустити, що уряди хочуть присутності США, ми повинні бути там, тому що це є стримуючим фактором", – заявив конгресмен.
