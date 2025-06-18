Еще один сигнал, что будет большая война: какое решение приняли США в Израиле

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Кравцев Сергей
Посольство США в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана. Об этом говориться в заявлении американского дипломатического учреждения в Израиле.
Посольство США в Иерусалиме. Фото: из открытых источников
В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.
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