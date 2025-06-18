Еще один сигнал, что будет большая война: какое решение приняли США в Израиле

Посольство США в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана. Об этом говориться в заявлении американского дипломатического учреждения в Израиле.

Посольство США в Иерусалиме. Фото: из открытых источников

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с 18 июня по 20 июня. Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве", — сказано в заявлении.

В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.

"Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы оповестим граждан США, если появится дополнительная информация о вариантах выезда", — добавили в посольстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана. Ибо теперь США полностью контролируют небо над Ираном, а также он знает местонахождение верховного лидера Ирана. Такие заявления он сделал в своей соцсети.

"У Ирана были хорошие навигаторы и другое оборонное оборудование, и их было предостаточно, но они не идут ни в какое сравнение с "вещами" американского производства. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что местонахождение верховного лидера Ирана ему точно известно, но США не намерены его устранять, "по крайней мере сейчас".

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