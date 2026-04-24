Ещё один сторонник Трампа раскритиковал его за войну в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Ещё один сторонник Трампа раскритиковал его за войну в Иране

Даже сторонники MAGA сомневаются: война без четкой цели и выхода вызывает все больше вопросов

24 апреля 2026, 15:04
Кравцев Сергей

Известный американский подкастер Джо Роган неожиданно раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Ирана, поставив под сомнение логику действий Белого дома на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время обсуждения в своем подкасте с австралийским комиком Джеймс Макканн Роган признал, что не понимает, к чему ведет текущая стратегия. Отвечая на вопрос о перспективах ситуации, он прямо заявил: никто не может уверенно сказать, чем все закончится.

Подкастер обратил внимание на противоречивость происходящего: несмотря на объявленное перемирие, в регионе продолжаются атаки, включая удары по судам. Ранее Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок, одновременно сохранив морскую блокаду в Ормузском проливе.

Сомнения вызывает и сама цель конфликта. В ходе разговора участники подкаста обсуждали, направлены ли действия США на смену режима в Иране, однако Роган признал, что не видит четкого объяснения, почему решение о военной эскалации было принято именно сейчас.

По его словам, администрация, вероятно, пытается добиться неких договоренностей, но насколько реалистичен такой сценарий – остается под вопросом.

Журналисты отмечают, что Роган, активно поддерживавший Трампа во время избирательной кампании 2024 года, в последнее время все чаще выступает с критикой. Он также намекал на влияние Биньямин Нетаньяху на решение США участвовать в конфликте.

Ключевой вопрос, который поднимает подкастер, — отсутствие стратегии выхода. По его мнению, США рискуют увязнуть в затяжном противостоянии без четкого понимания конечной цели и последствий для региона и собственной экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных завершить операцию против Ирана в случае провала переговоров, однако категорически отверг возможность применения ядерного оружия. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.




Источник: https://thehill.com/policy/international/5846565-rogan-questions-trump-middle-east/
