Ще один прихильник Трампа розкритикував його за війну в Ірані

Відомий американський подкастер Джо Роган несподівано розкритикував політику Дональда Трампа щодо Ірану, поставивши під сумнів логіку дій Білого дому на Близькому Сході.

Під час обговорення у своєму подкасті з австралійським коміком Джеймс Маккан Роган визнав, що не розуміє, до чого веде поточна стратегія. Відповідаючи на запитання щодо перспектив ситуації, він прямо заявив: ніхто не може впевнено сказати, чим усе закінчиться.

Підкастер звернув увагу на суперечливість того, що відбувається: незважаючи на оголошене перемир'я, у регіоні продовжуються атаки, включаючи удари по судах. Раніше Трамп продовжив режим припинення вогню на невизначений термін, одночасно зберігши морську блокаду в Ормузькій протоці.

Сумніви викликає і мета конфлікту. У ході розмови учасники подкасту обговорювали, чи спрямовані дії США на зміну режиму в Ірані, проте Роган визнав, що не бачить чіткого пояснення, чому рішення про військову ескалацію було ухвалено саме зараз.

За його словами, адміністрація, ймовірно, намагається досягти певних домовленостей, але наскільки реалістичний такий сценарій – залишається під питанням.

Журналісти зазначають, що Роган, який активно підтримував Трампа під час виборчої кампанії 2024 року, останнім часом все частіше виступає із критикою. Він також натякав на вплив Біньямін Нетаньяху на рішення США брати участь у конфлікті.

Ключове питання, яке порушує подкастер, — відсутність стратегії виходу. На його думку, США ризикують ув'язнути у затяжному протистоянні без чіткого розуміння кінцевої мети та наслідків для регіону та власної економіки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив про готовність американських військових завершити операцію проти Ірану у разі провалу переговорів, проте категорично відкинув можливість застосування ядерної зброї. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті.




