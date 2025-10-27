Еще один тревожный сигнал для РФ: какое патрулирование возобновили США

После длительного перерыва ВВС США возобновили разведывательные миссии беспилотников на большой высоте над Черным морем, что говорит о возобновлении американской разведывательной деятельности в одной из самых напряженных военных зон Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defence Blog.

Беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: из открытых источников

Известно, что 25 октября огромный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, который работал под позывным FORTE 10, был замечен во время проведения разведывательных операций над южной частью Черного моря.

В Defence Blog объяснили, что RQ-4B Global Hawk является одной из самых мощных разведывательных платформ ВВС США. Произведенный компанией Northrop Grumman, этот беспилотник с большой дальностью полета может оставаться в воздухе более 30 часов и работать на высоте более 60 000 футов. Его набор современных электрооптических и радиолокационных датчиков позволяет самолету отслеживать движения и обнаруживать наземные цели на больших территориях, предоставляя разведданные в режиме реального времени командованию США и союзников.

В издании напомнили, что в первые годы войны в Украине дроны Global Hawk почти каждый день летали вдоль побережья Черного моря, иногда действуя недалеко от оккупированного Крыма.

По данным отслеживания полетов, БпЛА вылетел с авиабазы НАТО Sigonella на Сицилии, Италия, которая является главным пунктом запуска для миссий воздушной разведки в Восточной Европе и регионе Черного моря.

"Эти миссии, направленные на наблюдение за перемещениями российских войск и развертыванием ракет, вызвали резкую критику со стороны Москвы. Российские официальные лица обвинили США в оказании помощи Украине в налаживании систем наведения, а российские истребители время от времени отправлялись на перехват или слежку за американскими беспилотниками", — отметили в материале.

Впоследствии ВВС США уменьшили частоту и близость этих операций. Зоны патрулирования были отодвинуты дальше от воздушного пространства РФ. Поэтому возобновление деятельности Global Hawk на этой неделе свидетельствует о возможной корректировке темпов операций, ведь война в Украине продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — США готовы к дополнительным санкциям против РФ: детали.



