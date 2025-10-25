США готовы к дополнительным санкциям против РФ: детали

Администрация Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции против РФ на случай, если глава Кремля Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны в Украине. Но для начала в США ждут шаги от Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на американского чиновника и еще одного источника, СМИ отмечает, что некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, которая используется для поставок нефти на рынок.

Ранее, на прошлой неделе, Киев обратился к США с предложением о новых санкциях. Среди конкретных выдвинутых предложений были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими аналогами. Но пока неясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные просьбы Украины.

Тем временем Сенат США тоже рассматривает разного рода решения. Некоторые законодатели возобновили попытки добиться рассмотрения замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях.

Как утверждает источник, знакомый с внутренней политикой администрации, Трамп готов поддержать пакет. Однако источник предупредил, что в этом месяце такое одобрение маловероятно. На данный момент США хотят давление на РФ со стороны Европы. В частности, один высокопоставленный чиновник США рассказал, что хотел бы, чтобы европейские союзники предприняли следующий шаг в отношении РФ, который мой бы включать дополнительные санкции и пошлины.

"Другой источник, знакомый с внутренней обстановкой в администрации, сообщил, что Трамп, вероятно, возьмет паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России на объявленное в среду введение санкций", — пишет агентство, имея ввиду санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Помимо этого, США сказали европейцам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Украины.

Также по словам еще двух источников, Вашингтон начал внутренние переговоры об использовании российских активов, которые находятся в США, для поддержки военных усилий Украины.

