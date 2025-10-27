Ще один тривожний сигнал для РФ: яке патрулювання відновили США

Після тривалої перерви ВПС США відновили розвідувальні місії безпілотників на великій висоті над Чорним морем, що говорить про відновлення американської розвідувальної діяльності в одній із найнапруженіших військових зон Європи. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defence Blog.

Безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: із відкритих джерел

Відомо, що 25 жовтня величезний безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, який працював під позивним Forte 10, був помічений під час проведення розвідувальних операцій над південною частиною Чорного моря.

У Defence Blog пояснили, що RQ-4B Global Hawk є однією з найпотужніших розвідувальних платформ ВПС США. Вироблений компанією Northrop Grumman, цей безпілотник з великою дальністю польоту може залишатися в повітрі понад 30 годин і працюватиме на висоті понад 60 000 футів. Його набір сучасних електрооптичних та радіолокаційних датчиків дозволяє літаку відстежувати рухи та виявляти наземні цілі на великих територіях, надаючи розвіддані в режимі реального часу командуванню США та союзників.

У виданні нагадали, що у перші роки війни в Україні дрони Global Hawk майже щодня літали вздовж узбережжя Чорного моря, іноді діючи неподалік окупованого Криму.

За даними відстеження польотів, БПЛА вилетів із авіабази НАТО Sigonella на Сицилії, Італія, яка є головним пунктом запуску для місій повітряної розвідки у Східній Європі та регіоні Чорного моря.

"Ці місії, спрямовані на спостереження за переміщеннями російських військ і розгортанням ракет, викликали різку критику з боку Москви. Російські офіційні особи звинуватили США в наданні допомоги Україні в налагодженні систем наведення, а російські винищувачі час від часу відправлялися на перехоплення або стеження за американськими безпілотниками", — зауважили у матеріалі.

Згодом ВПС США зменшили частоту та близькість цих операцій. Зони патрулювання були відсунуті далі повітряного простору РФ. Тому відновлення діяльності Global Hawk цього тижня свідчить про можливе коригування темпів операцій, адже війна в Україні продовжується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США готові до додаткових санкцій проти РФ: деталі.



