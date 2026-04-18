Еще один тревожный сигнал от США: на что больше не может рассчитывать Украина

В Вашингтоне все громче звучат голоса о том, что прежний формат военной поддержки Украины себя исчерпывает. Высокопоставленный представитель Пентагона Элбридж Колби заявил, что помощь США долгое время держалась на использовании ограниченных запасов, и такой подход больше не может считаться устойчивым. Об этом сообщает Politico.

Пентагон. Фото: из открытых источников

По его словам, Европа должна ускоренно взять на себя ключевую роль в обеспечении безопасности континента. Речь идет не о политическом выборе, а о стратегической необходимости, подчеркнул чиновник, фактически обозначив новый вектор ответственности союзников.

Заявление прозвучало на фоне встречи европейских стран в Германии, где была объявлена новая волна поддержки Украины. Основной акцент сделали на беспилотных технологиях, системах противовоздушной обороны и дальнобойных средствах поражения.

Германия заявила о финансировании дополнительных ракет для комплексов Patriot, производство которых планируется развернуть внутри страны. Также Берлин инвестирует в системы ПВО IRIS-T и поддержит выпуск дальнобойных дронов на украинских мощностях.

Великобритания, в свою очередь, пообещала передать 120 тысяч беспилотников в рамках ежегодной помощи. Нидерланды направляют сотни миллионов евро на развитие дронов, а Бельгия и Испания объявили о новых пакетах финансирования для ПВО, артиллерии и авиации.

Однако даже при растущем участии Европы Украина продолжает испытывать острый дефицит средств противовоздушной обороны, особенно для перехвата баллистических ракет. Производственные мощности союзников пока не поспевают за масштабами угроз.

Колби подчеркнул, что для закрытия этого разрыва потребуется не только увеличение поставок, но и глубокая трансформация оборонно-промышленной базы Европы. По его словам, поддержка Украины и безопасность самого континента должны быть выстроены на долгосрочной и устойчивой основе.

