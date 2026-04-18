Ще один тривожний сигнал від США: на що більше не може розраховувати Україна

У Вашингтоні дедалі голосніше звучать голоси про те, що колишній формат військової підтримки України себе вичерпує. Високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі заявив, що допомога США тривалий час трималася на використанні обмежених запасів, і такий підхід більше не може вважатися стійким. Про це повідомляє Politico.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Європа має прискорено взяти на себе ключову роль у забезпеченні безпеки континенту. Йдеться не про політичний вибір, а про стратегічну необхідність, наголосив чиновник, фактично позначивши новий вектор відповідальності союзників.

Заява прозвучала на тлі зустрічі європейських країн у Німеччині, де було оголошено нову хвилю підтримки України. Основний акцент зробили на безпілотних технологіях, системах протиповітряної оборони та далекобійних засобах ураження.

Німеччина заявила про фінансування додаткових ракет для комплексів Patriot, виробництво яких планується розгорнути у країні. Також Берлін інвестує у системи ППО IRIS-T та підтримає випуск далекобійних дронів на українських потужностях.

Велика Британія, у свою чергу, пообіцяла передати 120 тисяч безпілотників у рамках щорічної допомоги. Нідерланди спрямовують сотні мільйонів євро на розвиток дронів, а Бельгія та Іспанія оголосили про нові пакети фінансування для ППО, артилерії та авіації.

Однак навіть за участі Європи, що зростає, Україна продовжує відчувати гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони, особливо для перехоплення балістичних ракет. Виробничі потужності союзників поки що не встигають за масштабами загроз.

Колбі наголосив, що для закриття цього розриву буде потрібно не лише збільшення постачань, а й глибока трансформація оборонно-промислової бази Європи. За його словами, підтримка України та безпека самого континенту мають бути побудовані на довгостроковій та стійкій основі.

