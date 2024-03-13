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Еще одно издание заявило о возможности предоставления Украине ATACMS, но есть условие

Пентагон не исключает передачи Украины ракет ATCAMS с новым пакетом военной помощи, передает The Wall Street Journal. Правда, такое решение должен согласовать президент США Джо Байден

сегодня, 17:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщает издание, речь идет о возможности передачи ракет ATACMS с дальностью полета более 290 км. Якобы Пентагон уже открыт для того, чтобы сделать такой шаг.

Еще одно издание заявило о возможности предоставления Украине ATACMS, но есть условие

Ракета ATACMS

Журналисты указывают, что ранее в Минобороны США выступали против того, чтобы передавать Украине эти ракеты, подчеркивая, что они нужны Америке для удовлетворения собственных военных нужд. Тем не менее, ситуация изменилась, потому что теперь военные США имеют возможность для использования ракет нового поколения Precision Strike Missile. Именно поэтому, добавляют журналисты, Пентагон не против того, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты.

Вместе с тем, подчеркивает издание, чтобы Украина могла получить ракеты ATACMS в рамках военной помощи, необходимо, чтобы такое решение одобрил президент США Джо Байден.

При этом военный эксперт Олег Жданов на своем канале отметил, что в настоящее время ситуация с ATACMS неопределенная. Он даже добавил, что с предоставлением ракет "глухо, как в танке". Такая же ситуация и с выделением финансовой помощи Украине, которую никак не может принять Конгресс. По его словам, экс-президент США Дональд Трамп сказал, что в случае своего президентства он не даст Украине ни копейки, поэтому, похоже, такого же мнения придерживаются и его соратники по партии, которые блокируют выделение помощи.

В то же время, добавил Жданов, из-за неопределенности с американскими ракетами Украина очень хочет получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus с дальностью полета 500 км. По его словам, если бы эта ракета прилетела в завод "Лукойла", который ранее был атакован украинскими беспилотниками, то он был бы настолько поврежден, что точно не подлежал бы восстановлению.

Напомним, ранее Politico также сообщило о том, что США могут передать Украине ракеты ATCMS .





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Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-sending-300-million-in-ammunition-weapons-to-ukraine-07402244
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