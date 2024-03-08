Если Байден пригрозит отправить войска в Украину, вопрос помощи закроют моментально

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Ткачик Олеся
Как отметил политолог Петр Олещук, в Конгрессе Джо Байден говорил о важности предоставления Украине финансовой помощи и призвал ее не блокировать. Однако, как говорит эксперт, правда в том, что Джо Байден – это не только президент, но и лидер конкурирующей партии. Именно поэтому республиканцы будут блокировать его инициативы, чтобы не прибавлять ему баллов накануне выборов.
Джо Байден
Однако, по мнению Олещука, Байден может кардинально переломить ситуацию в свою пользу. По его словам, именно президент США в одиночку может решать вопрос о привлечении войск Соединенных Штатов.
По его словам, такое заявление уже сделал президент Франции Эммануэль Макрон, и у россиян от него "хорошо пригорело". Олещук считает, что Байден мог бы просто заявить, что США введут ограниченный контингент военных США в Украину даже не для ведения боевых действий, а для решения других задач.
По его мнению, при таких обстоятельствах все вопросы с помощью были бы закрыты за пару недель максимум. А так этот вопрос будет тянуться месяцами без ясных перспектив, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в своей речи перед Конгрессом Джо Байден заявил, что Украина способна победить Путина, если получит необходимое оружие.
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