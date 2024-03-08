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Если Байден пригрозит отправить войска в Украину, вопрос помощи закроют моментально

Президент Джо Байден может заставить Конгресс срочно проголосовать за выделение помощи Украины, однако для этого нужно сделать шаг, на который ему решаться сложно, считает политолог Петр Олещук

сегодня, 13:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил политолог Петр Олещук, в Конгрессе Джо Байден говорил о важности предоставления Украине финансовой помощи и призвал ее не блокировать. Однако, как говорит эксперт, правда в том, что Джо Байден – это не только президент, но и лидер конкурирующей партии. Именно поэтому республиканцы будут блокировать его инициативы, чтобы не прибавлять ему баллов накануне выборов.

Если Байден пригрозит отправить войска в Украину, вопрос помощи закроют моментально

Джо Байден

Однако, по мнению Олещука, Байден может кардинально переломить ситуацию в свою пользу. По его словам, именно президент США в одиночку может решать вопрос о привлечении войск Соединенных Штатов.

Он не может оказать военную помощь Украине в обход Конгресса, а Конгресс эту помощь просто не хочет поддерживать. А направить войска США в Украину – может. И ни один Джонсон или Трамп в этом помешать не может. Или, для начала, хотя бы намекнуть, что он рассматривает такую возможность",
– пишет в Фейсбуке Олещук.

По его словам, такое заявление уже сделал президент Франции Эммануэль Макрон, и у россиян от него "хорошо пригорело". Олещук считает, что Байден мог бы просто заявить, что США введут ограниченный контингент военных США в Украину даже не для ведения боевых действий, а для решения других задач.

"И я вам гарантирую, что все изменилось бы мгновенно. Республиканцы и Трамп лично сразу поняли бы, что оказание помощи для Украины — не самый плохой для них именно вариант. Что откупиться пакетом помощи – это могло бы быть неплохим вариантом с точки зрения электоральной борьбы. Не давать же Байдену повод показать силу? -
считает политолог.

По его мнению, при таких обстоятельствах все вопросы с помощью были бы закрыты за пару недель максимум. А так этот вопрос будет тянуться месяцами без ясных перспектив, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в своей речи перед Конгрессом Джо Байден заявил, что Украина способна победить Путина, если получит необходимое оружие.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid075rDqVCsWHQXHxihECjo68hPz41Nz1wwzp6yxCrV8trx2CeYfsniQSgzyCMyZnial&id=100000541433652
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