Если Байден пригрозит отправить войска в Украину, вопрос помощи закроют моментально

Как отметил политолог Петр Олещук, в Конгрессе Джо Байден говорил о важности предоставления Украине финансовой помощи и призвал ее не блокировать. Однако, как говорит эксперт, правда в том, что Джо Байден – это не только президент, но и лидер конкурирующей партии. Именно поэтому республиканцы будут блокировать его инициативы, чтобы не прибавлять ему баллов накануне выборов.

Джо Байден

Однако, по мнению Олещука, Байден может кардинально переломить ситуацию в свою пользу. По его словам, именно президент США в одиночку может решать вопрос о привлечении войск Соединенных Штатов.

Он не может оказать военную помощь Украине в обход Конгресса, а Конгресс эту помощь просто не хочет поддерживать. А направить войска США в Украину – может. И ни один Джонсон или Трамп в этом помешать не может. Или, для начала, хотя бы намекнуть, что он рассматривает такую возможность",

– пишет в Фейсбуке Олещук.

По его словам, такое заявление уже сделал президент Франции Эммануэль Макрон, и у россиян от него "хорошо пригорело". Олещук считает, что Байден мог бы просто заявить, что США введут ограниченный контингент военных США в Украину даже не для ведения боевых действий, а для решения других задач.

"И я вам гарантирую, что все изменилось бы мгновенно. Республиканцы и Трамп лично сразу поняли бы, что оказание помощи для Украины — не самый плохой для них именно вариант. Что откупиться пакетом помощи – это могло бы быть неплохим вариантом с точки зрения электоральной борьбы. Не давать же Байдену повод показать силу? -

считает политолог.

По его мнению, при таких обстоятельствах все вопросы с помощью были бы закрыты за пару недель максимум. А так этот вопрос будет тянуться месяцами без ясных перспектив, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в своей речи перед Конгрессом Джо Байден заявил, что Украина способна победить Путина, если получит необходимое оружие.