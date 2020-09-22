"Если не сложится с Белым Домом, идите к нам": пропагандистский канал России позвал Трампа на работу

Российский телеканал Russia Today выпустил полуироничный ролик, в котором предложил президенту США Дональду Трампу работу телеведущим. Об этом сообщает издание Лента.ру.

Так, согласно сюжету актер, внешне похожий на Трампа, садится в лимузин, который отвозит его в редакцию RT в Москве. В офисе у него есть специальный кабинет с табличкой, где написана его новая должность. Актер надевает кепку с логотипом канала вместо той, что американский президент действительно носит во время публичной кампании, и начинает вести передачу, где остро критикует канал CNN и хвалит массивную стену Кремля.

В конце ролика, диктор телеканала RT обращается к Дональду Трампу со словами: "Если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением".

Отмечается, что видео приурочено к выборам президента США, которые назначены на 3 ноября этого года. Главным конкурентом Дональда Трампа выступает кандидат от Демократической партии - Джо Байден.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, как накануне кандидат в президенты США Джо Байден сделал оговорку в своей предвыборной речи, что повергло в ужас все СМИ.

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