

















В Министерстве обороны США заявили, что пока нет доказательств хищения или передачи "не в те руки" поступающего в Украину американского оружия. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщает портал "Комментарии".

США остается ключевым поставщиком оружия в Украину. Фото из открытых источников

Представитель Министерства обороны США подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине.

При этом представитель Пентагона заявил, что США видят, как Россия постоянно пытается распространять дезинформацию о якобы хищении в Украине американского вооружения.

"Факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют возможности, которые им предоставляет оружие США, на поле боя. Мы видим, что они используют их эффективно", – добавил Патрик Райдер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысячи гривен. Однако даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила. Российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

"Комментарии" также сообщали, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн".

