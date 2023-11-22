Есть ли эффективность от использования ВСУ западного оружия: в Пентагоне дали ответ

Пентагон, как ранее, так и сейчас стойко убежден в том, что украинские военные очень эффективно используют военную технику и вооружение, предоставленные США и другими союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила замспикера Минобороны США Сабрина Сингх.

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

Замглавы Пентагона отметила, что у Вашингтона нет причин сомневаться в том, что помощь, которую партнеры оказали Украине, существенно помогла украинцам в ходе боевых действий. Украинские защитники эффективно используют, как вооружение, так и технику, и в США видят результаты этого на поле боя, подчеркнула Сингх.

В качестве примера замминистра обороны упомянула ракетные системы HIMARS и комплексы противовоздушной обороны западного образца, которые используются украинскими войсками.

"Итак, мы очень уверены в том, что мы смогли дать Украине для достижения прогресса на поле боя", — подчеркнула Сингх.

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