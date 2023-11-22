logo

BTC/USD

36533.78

ETH/USD

1995.86

LTC/USD

67.84

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Есть ли эффективность от использования ВСУ западного оружия: в Пентагоне дали ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли эффективность от использования ВСУ западного оружия: в Пентагоне дали ответ

В Пентагоне уверены, что военная помощь США используется в Украине эффективно

сегодня, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пентагон, как ранее, так и сейчас стойко убежден в том, что украинские военные очень эффективно используют военную технику и вооружение, предоставленные США и другими союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила замспикера Минобороны США Сабрина Сингх.

Есть ли эффективность от использования ВСУ западного оружия: в Пентагоне дали ответ

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

Замглавы Пентагона отметила, что у Вашингтона нет причин сомневаться в том, что помощь, которую партнеры оказали Украине, существенно помогла украинцам в ходе боевых действий. Украинские защитники эффективно используют, как вооружение, так и технику, и в США видят результаты этого на поле боя, подчеркнула Сингх.


В качестве примера замминистра обороны упомянула ракетные системы HIMARS и комплексы противовоздушной обороны западного образца, которые используются украинскими войсками.

"Итак, мы очень уверены в том, что мы смогли дать Украине для достижения прогресса на поле боя", — подчеркнула Сингх.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне продолжения трений между республиканцами и демократами в парламенте США касательно поддержки Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский призывал всех партнеров дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет – и помощь Украине продолжится. Тем временем издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно, если Трамп, который лидирует сейчас среди республиканцев как потенциальны выдвиженец, победит на президентских выборах через год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит в США, где стремительно падающий рейтинг Байдена, да и его возраст (20 ноября исполнился 81 год), явно играют против демократов, а внутренние процессы начинают значить больше, чем внешние.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u1PiipjDov8
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!