Есть ли опасения, что Франция и Германия ослабят поддержку Украины: заявление Госдепа

В Государственном департаменте США уверены, что страны в Европе и за ее пределами продолжат поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Представители СМИ поинтересовались у Мэтью Миллера, разделяют ли США опасения относительно возможного сокращения военной поддержки Украины со стороны Парижа и Берлина. На это Миллер акцентировал, что "каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей".

"Каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей, исходя из своих бюджетов, относительно того, что она может сделать. Мы довольны коалицией из более 50 стран (форматом "Рамштайн"), которую мы объединили для поддержки Украины", – акцентировал он.

Отдельно Миллер обратил внимание, что есть ряд стран не только в Европе, но и за ее пределами, которые внесли вклад в защиту Украины, и США уверены в продолжении этой поддержки.

Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что официальный Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом по Плану победы, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также такая работа ведется властью США и относительно "других мер" в контексте американской помощи украинскому народу.

Представитель Госдепа, отвечая на вопросы СМИ, не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в данном плане, с которым Владимир Зеленский ознакомил американского коллегу Джо Байдена во время визита в Штаты в сентябре.

Так, Миллер воздержался уточнить по просьбе журналистов, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

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