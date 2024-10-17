Есть ли опасения, что Франция и Германия ослабят поддержку Украины: заявление Госдепа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Государственном департаменте США уверены, что страны в Европе и за ее пределами продолжат поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента.
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Представители СМИ поинтересовались у Мэтью Миллера, разделяют ли США опасения относительно возможного сокращения военной поддержки Украины со стороны Парижа и Берлина. На это Миллер акцентировал, что "каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей".
Отдельно Миллер обратил внимание, что есть ряд стран не только в Европе, но и за ее пределами, которые внесли вклад в защиту Украины, и США уверены в продолжении этой поддержки.
Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что официальный Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом по Плану победы, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также такая работа ведется властью США и относительно "других мер" в контексте американской помощи украинскому народу.
Представитель Госдепа, отвечая на вопросы СМИ, не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в данном плане, с которым Владимир Зеленский ознакомил американского коллегу Джо Байдена во время визита в Штаты в сентябре.
Так, Миллер воздержался уточнить по просьбе журналистов, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.
Читайте также на портале "Комментарии" — соцопрос показал, кто на финишной прямой президентской гонки в США вырвался вперед.
Новости