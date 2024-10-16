Соцопрос показал, кто на финишной прямой президентской гонки в США вырвался вперед

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис сохраняет преимущество в 3% над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в национальном опросе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Hill.

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованному во вторник, 15 октября, опросу Reuters/Ipsos, за Гаррис готовы отдать свои голоса 45% избирателей, за Трампа — 42%.

Предыдущие опросы, проведенные в сентябре, демонстрировали преимущество Гаррис над Трампом на 3 процентных пункта: 46% поддержки против 43%.

Оба результата были в пределах погрешности. На выборах, которые состоятся в семи ключевых штатах, они дают лишь представление о том, кто потенциально может выиграть гонку в ноябре.

Последний опрос Reuters/Ipsos показывает, что оба кандидата не имеют достаточного уровня поддержки — ни один из них не получил более 50 процентов голосов избирателей: 46% опрошенных положительно относятся к Гаррис, тогда как 42 процента — к Трампу.

Экс-президент США имеет незначительное преимущество над Гаррис в вопросах, связанных с экономикой, безработицей и рабочими местами. 45% участников опроса отметили, что Трамп лучше подготовлен для решения этих вопросов, тогда как 40% респондентов стали на сторону Гаррис.

В то же время, кандидат от Демократической партии получила лучшие оценки по борьбе с политическим экстремизмом и угрозами демократии, опередив Трампа на 5 пунктов и получив поддержку 43% респондентов по сравнению с 38%.

Камала Гаррис также опередила Дональда Трампа на 14 пунктов в вопросе здравоохранения.

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