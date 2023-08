Есть ли риск, что вскоре ослабнет поддержка США – что важно делать Украине

Один из основных кандидатов от Республиканской партии в президенты США, Дональд Трамп, в очередной раз заявил, что Штаты должны прекратить поддерживать Украину в войне против России. Ранее в The New York Times вышла статья, в которой отмечалось, что нынешние американские власти (Демпартия) якобы недовольны недостаточно быстрым, по их мнению, наступлением Украины и рассеиванием сил. Между тем, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в совместной с директором "Проекта критических угроз" Фредериком Каганом статье в The Washington Post отмечает, что Украина может добиться значительных успехов в начавшемся в начале лета контрнаступлении. О чем говорят эти заявления, сомнения и отрицание сомнений? Чего Украине в обозримом будущем ожидать от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

У Белого Дома есть еще хороший шанс провести через Конгресс очередной пакет помощи Украине, но перспективы туманны

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

"В США нет полного консенсуса по поводу оптимального курса на "украинском направлении" их внешней политики. Нет как среди политиков, экспертов, так и среди широкой общественности. Уровень поддержки Украины среди населения всё еще на неплохом уровне, но он постепенно падает. Много шума наделал в этом смысле недавний социологический опрос CNN, по итогам которого около 55% американцев против выделения новых больших сумм поддержки Украине".

Внутри республиканской партии, продолжает эксперт, идет острая дискуссия по этому вопросу, что подтвердили недавние дебаты.

"Наличие среди республиканцев сторонников продолжения помощи Украине радует, но в президентской гонке в их партии уверенно лидирует Трамп, который, похоже, не собирается менять своей анти-украинской позиции", – поясняет Владимир Дубовик.

По его мнению, в свете этих тенденций, у Белого Дома есть еще хороший шанс провести через Конгресс очередной пакет помощи Украине, но перспективы туманны.

"Сам Белый Дом нуждается в победах украинской армии, успехе наступления, в том числе для того, чтобы продемонстрировать, что поддержка работает – и что нужно поддерживать Украину и дальше. Отсюда и такое волнение у всяких неназванных чиновников по поводу темпов наступления украинских вооруженных сил на юге", – констатирует эксперт.

Чем сильнее мы станем, тем больше нам будут помогать

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поясняет: политика в США – публична. В том числе – обмен мнениями, различными стратегиями.

"Поэтому там часто что-то выходит в формате статей, поэтому делаются резонансные, нередко контрастные заявления. Из-за чего в Украине все начинают хвататься за сердце. Будто та или иная публикация – это официальная позиция государства. На самом деле, постоянно идет дискуссия. И это нормально. И там важно выстраивать такую свою политику, чтобы не столь зависеть от тех или иных мнений, заявлений и даже действий наших партнеров. А именно – следует сфокусироваться на заключении двухсторонних договоров о безопасности, в том числе, с США. О чём сейчас плотно идут переговоры. После заключения такого договора можно не с таким содроганием сердца следить за избирательными перипетиями в Штатах. Потому что это будет договор между государством Украина и государством США. И даже гипотетическое возвращение Трампа в Белый Дом никак не повлияет на обязательствах его страны перед Украиной", – поясняет эксперт.

Так что, акцентирует он, сконцентрироваться надо на этом, а также на продолжении выжимания из союзников необходимых нам видов вооружения.

Это же не кино, не компьютерная игра! По натовским нормативам – нельзя наступать, не имея преимущества в воздухе, а также кратного – в бронетехнике и живой силы. Чего в нашем случае нет. И об этом следует постоянно напоминать партнерам", – подчеркивает Тарас Загородний. "Что значит – мы медленно наступаем

Кроме того, продолжает он, крайне важно сконцентрироваться на собственном ВПК. Массово выпускать собственные вооружения и боеприпасы, чтобы не зависеть от прихоти партнеров.

Важны реальный переход экономики на военные рельсы, помощь в борьбе с коррупцией в Минобороны (с помощью таких известных волонтеров как Дана Яровая), формирование запроса нации в отношении собственного мощного военно-промышленного комплекса, давать по рукам государственной аудиторской службе, которая не дает возможности предприятиям ВПК получать прибыль. Повышать внутреннюю устойчивость! И тогда меньше будет аргументов у тех же трампистов и прочих политиков, выдвигающих те или иные претензии Украине", – уверен эксперт. "Тот же противокорабельный комплекс "Нептун" мы, похоже, так переделали, что именно он снес вражеский С-400 "Триумф" на мысе Тарханкут в Крыму

По его словам, Трамп, его крыло, часть республиканского электората говорят следующее: "Мы финансируем войну, которая непосредственно к нам не имеет отошения. А что Украина делает для повышения уровня собственной защиты? Почему она сама не налаживает производство ракет, прочих видов вооружения? Если это так — может, эта война и не нужна украинцам? А если это так — зачем она нужна американцам?"

И это — заходит республиканскому электорату, подчеркивает Тарас Загородний.

Он уверен, что должны понимать взаимосвязь между нашей внутренней устойчивостью, повышением своего суверенитета, в том числе путем производства собственных видов вооружений – и критикой со стороны Запада в целом и США в частности. Чем сильнее мы станем, тем больше нам будут помогать. Потому что помогают – именно сильным, констатирует эксперт.

