Трамп призвал США прекратить поддерживать Украину в войне против России

Американский политик и один из кандидатов в президенты США Дональд Трамп критикует Джо Байдена и заявляет, что Соединенные Штаты должны перестать быть вовлеченными в войну в Украине. Об этом сообщает порт ал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Такера Карлсона.

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Американский ведущий Такер Карлсон, известный своими пророссийскими взглядами, опубликовал в Twitter интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом. Это произошло после того, как среди республиканцев прошли дебаты, на которые Трамп не пришел. Дональд Трамп вместо этого появился в интервью Такера, где критиковал вице-президентку США Камалу Гаррис и президента США Джо Байдена. В частности, Трамп затронул вопрос войны в Украине.

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Трамп подверг критике Байдена и заявил, что США должны перестать помогать Украине.

"Он должен вывести нас из той ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы очень вовлечены", — сказал Трамп.

Американский политик также заявил, что ему "легко" удалось остановить войну, будь он президентом сейчас, то Россия по словам Байдена, никогда бы не напала на Украину. Однако Трамп не предоставил никаких доказательств своим заявлениям.

Напомним, что Такер Карлсон распространял информацию, что Каховскую ГЭС взорвали украинцы, а не россияне. Также американский ведущий обозвал Зеленского намекнув на его еврейские корни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскритиковал идею Трампа, который заявлял, что сможет завершить войну через 24 часа. Президент Украины указал, что в таком случае Байден мог это сделать через пять минут.

Также "Комментарии" писали, что Байден может проиграть президентские выборы Трампа через третьего кандидата.