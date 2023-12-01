Есть ли у демократов "плана Б", если Байден откажется идти на второй срок: СМИ узнали детали

У Демократической партия США нет подготовленного "плана Б" на случай, если действующий президент Джо Байден по тем или иным причинам не будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, Джо Байден намеревается идти на второй срок, даже несмотря на довольно серьезное падение собственных рейтингов.

При этом сторонники действующего главы Белого дома уверены, что партии не нужен запасной план для победы над вероятным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, которого Байден обошел на выборах 2020 года.

"Плана Б не существует. Если бы он вдруг перестал баллотироваться, все, кого вы знаете, стали бы баллотироваться. Вице-президент (Камала Харрис — ред.) никого не пугает", — рассказал "Reuters" один из высокопоставленных демократов.

Если Джо Байден все же прекратит участие в выборах во время определения кандидата от демократов в следующем году (праймериз), участие могли бы принять другие кандидаты, в зависимости от требований штатов к подаче документов.

Такой сценарий может привести в внутрипартийной войне, говорится в материале.

Отметим, осенью в 2024 году в США пройдут выборы президента. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев — бывший глава государства Дональд Трамп.

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