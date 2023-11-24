Зеленский популярнее Трампа и Байдена в США, но есть человек, который обошел даже его: опрос

Несмотря на то, что с одобрением поддержки Украине в войне против России в США возникли сложности, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему очень популярен среди граждан США. Так лидер украинцев обогнал по рейтингу популярности среди американцев действующего и бывшего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена соответственно. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Economist/YouGov.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Согласно данным опроса, 44% респондентов положительно относятся к Джо Байдену, а 53% — отрицательно. Действия Дональда Трампа одобряют 43% опрошенных, 53% — не одобряют.

Владимир Зеленский является самым популярным мировым лидером с рейтингом одобрения в 46%, только 27% относятся к нему отрицательно.

К миллиардеру Илону Маску, который в последнее время часто делает политические заявления, положительно относятся 48%, 40% — отрицательно.

Глава КНР Си Цзиньпин имеет рейтинг одобрения в 13%, при этом 57% — не одобряют его действия. Антирейтинг российского диктатора Владимира Путина составляет — 76%, положительно к хозяину Кремля относятся 13% американцев.

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