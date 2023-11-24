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Зеленский популярнее Трампа и Байдена в США, но есть человек, который обошел даже его: опрос

По уровню популярности в США Владимир Зеленский уступил только Илону Маску

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что с одобрением поддержки Украине в войне против России в США возникли сложности, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему очень популярен среди граждан США. Так лидер украинцев обогнал по рейтингу популярности среди американцев действующего и бывшего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена соответственно. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Economist/YouGov.

Зеленский популярнее Трампа и Байдена в США, но есть человек, который обошел даже его: опрос

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Согласно данным опроса, 44% респондентов положительно относятся к Джо Байдену, а 53% — отрицательно. Действия Дональда Трампа одобряют 43% опрошенных, 53% — не одобряют. 


Владимир Зеленский является самым популярным мировым лидером с рейтингом одобрения в 46%, только 27% относятся к нему отрицательно.

К миллиардеру Илону Маску, который в последнее время часто делает политические заявления, положительно относятся 48%, 40% — отрицательно.

Глава КНР Си Цзиньпин имеет рейтинг одобрения в 13%, при этом 57% — не одобряют его действия. Антирейтинг российского диктатора Владимира Путина составляет — 76%, положительно к хозяину Кремля относятся 13% американцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет означать для Украины возвращение Дональда Трампа в Белый дом: какие торги идут в Конгрессе. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию подробно проанализировали ситуацию.                                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько американцев считает, что США тратят слишком много на Украину: результаты опроса.




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Источник: https://today.yougov.com/politics/articles/47932-congress-biden-gaza-china-results-november-2023-economist-yougov-poll
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