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Есть ли у Камалы Харрис шанс победить Дональда Трампа: что показывают опросы

Действительно ли Камала Харрис имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Джо Байден.

сегодня, 11:35 comments1496
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Slava Kot

После снятия Джо Байдена с избирательной гонки вице-президент США Камала Харрис считается одним из главных конкурентов Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Есть ли у Камалы Харрис шансы победить Дональда Трампа? О чем говорят последние опросы. 

Есть ли у Камалы Харрис шанс победить Дональда Трампа: что показывают опросы

Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Социологические службы еще не успели провести новые опросы, однако их исследования сделаны после президентских дебатов 27 июня, показывает, что Камала Харрис противостоит Дональду Трампу примерно так же, как Джо Байден. В обоих случаях Трамп имеет небольшое преимущество. Кроме того, ситуация не изменилась и после недавней попытки убийства бывшего президента США.

Один из последних опросов CBS News показывает, что Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на 3 пункта – 51% против 48%. У Байдена было отставание 5 пунктов – 52% против 47%. Другой опрос Economist показывает, что Харрис имеет 39% голосов американцев, тогда как Трамп – 44%.

Аналитический сайт Five Thirty Eight на основе нескольких опросов считает, что шансы Камалы Харрис победить Дональда Трампа пока немного выше, чем у Джо Байдена – 38% против 35%. Однако действующий президент имел больше шансов, чем Харрис победить в так называемых спорных штатах – 48% против 31%.

Интересно, что у Демократической партии самые высокие шансы на победу на президентских выборах у бывшей первой леди Мишель Обамы – 50%, тогда как Трамп набирает 39%. Но Обама несколько раз заявляла, что не планирует участвовать в выборах.

Эксперты отмечают, что эти результаты могут измениться в новых опросах, которые будут проведены после заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки. Кроме того, на голоса Харрис может повлиять выбор ее кандидата в вице-президенты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кого Харрис планирует избрать вице-президентом США.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на решение Байдена выйти из предвыборной гонки.



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