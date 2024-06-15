Есть ли у Запада стратегия окончания войны в Украине: ответ аналитика

На третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко.

Запад остается ключевым союзником Украины. Фото из открытых источников

"Наши союзники выработали элементы тактики и реагирования на ту или иную ситуацию на фронте. Можно выделить две достаточно четкие наставления, которыми руководится Запад. Их не так давно озвучивал Джо Байден. Первая – не позволить Украине проиграть, но помогать так, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Вторая – не допустить применения Россией ядерного оружия. Но что касается стратегии достижения устойчивого мира, то она отсутствует. По меньшей мере, в публичном пространстве о наличии такой стратегии мы ничего не слышим", – заявил Владимир Фесенко.

Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.