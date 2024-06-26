Есть ли вероятность, что кто-нибудь из кандидатов на пост президента США умрет

Как сообщает Financial Times, накануне первых президентских дебатов в США американские избиратели продолжают беспокоиться о способности кандидатов исполнять обязанности в должности. 81-летний Джо Байден должен использовать дебаты, чтобы убедить избирателей, что он все еще может эффективно работать. 78-летний Дональд Трамп также сталкивается с вопросами своего возраста, остроты разума и темперамента, подчеркивает издание.

Байден и Трамп

Financial Times, рассказала, что произойдет, если один из кандидатов на пост президента США внезапно выбудет из гонки или умрет.

При этом букмекеры считают маловероятным сценарий, когда кто-нибудь из кандидатов выбудет из гонки или умрет. Оба кандидата остаются фаворитами на победу в голосовании 5 ноября – по данным RealClearPolitics. Участники ставок оценивают шансы на победу Байдена или Трампа почти в 87%.

Оба кандидата превышают среднюю продолжительность жизни мужчин в США. Но самыми большими препятствиями для Трампа являются его юридические проблемы – вероятность того, что в следующем месяце его приговорят к заключению.

Сторонники теорий заговора и сторонники Трампа предполагают, что Байден может вынужденно выбыть из гонки и его заменит либо Мишель Обама, либо губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, либо другой демократ.

Беспокойство избирателей относительно возраста Байдена также побудило некоторых представителей Демократической партии сомневаться, стоит ли его заменить на выборах. Эти дебаты достигли пика в феврале после отчета специального прокурора Роберта Гура о том, как Байден работал с секретными документами, где он был описан как "пожилой человек с плохой памятью".

Однако обе партии, похоже, настроены бороться за Белый дом с двумя непопулярными кандидатами. Ни один из кандидатов не высказывал намерений выхода из гонки добровольно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мишель Обама могла бы заменить Байдена в гонке за пост президента.



