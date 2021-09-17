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Главная Новости Мир США Есть много причин: в Белом доме рассказали, почему Байден постоянно кашляет (ВИДЕО)
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Есть много причин: в Белом доме рассказали, почему Байден постоянно кашляет (ВИДЕО)

Уже в скором времени американский лидер планирует пройти полный медосмотр

сегодня, 10:09
Автор:

Елизавета Черных








В последние недели пользователи социальных сетей стали активно обсуждать состояние здоровья американского лидера Джо Байдена. В частности, американцы обеспокоены кашлем, который часто сопровождает 78-летнего президента во время публичных выступлений. Однако в Белом доме уверяют, что причин для волнения нет, передает 24 канал. 

Есть много причин: в Белом доме рассказали, почему Байден постоянно кашляет (ВИДЕО)

Джо Байден - фото из открытых источников

По словам представителя Джо Байдена — Джен Псаки, частый кашель американского главы не является поводом для беспокойства. Пресс-секретарь отметила, что во время рабочих поездок Байдена всегда сопровождает его личный врач, который на постоянной основе проводит его осмотры. 

Псаки добавила, что для кашля есть много причин. Кашель может возникать и при незначительной простуде, либо просто, чтобы прочистить горло. 

Пресс-секретарь сообщила, что уже в скором времени американский лидер планирует пройти полный медосмотр, после чего прессе сообщат о его результатах. 

Отметим, что в последнее время кашель стал частным спутником Джозефа Байдена. Это спровоцировало бурное обсуждение в Сети, вплоть до теорий о неизлечимой болезни президента США. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что американский президент Джо Байден попал в нелепую ситуацию во время важного мероприятий. Американский лидер забыл имя австралийского премьер-министра во время объявлении о создании нового военного альянса между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский предложил Байдену конкретный и поэтапный план экономической трансформации Украины.



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Источник: https://24tv.ua/ru/belom-dome-prokommentirovali-reguljarnyj-kashel-dzho-bajdena_n1739856
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