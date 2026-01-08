logo

Эта встреча Рубио может все решить: начнут ли США войну против Европы
НОВОСТИ

Эта встреча Рубио может все решить: начнут ли США войну против Европы

Заявления Марко Рубио встревожили Европу, а в Конгрессе готовят ограничения для Трампа

8 января 2026, 07:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на следующей неделе намерен провести переговоры с руководством Дании, однако не дал никаких сигналов о готовности отказаться от планов президента Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией. На фоне этих заявлений обеспокоенные европейские союзники, включая Францию и Германию, готовят возможный ответ, сообщает Reuters.

Эта встреча Рубио может все решить: начнут ли США войну против Европы

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что недавняя военная операция США по захвату лидера Венесуэлы усилила тревогу относительно реальных намерений Вашингтона в отношении Гренландии. При этом американские чиновники так и не дали четких гарантий, что подобный сценарий исключен.

Выступая перед журналистами, Рубио подчеркнул, что Дональд Трамп сохраняет за собой возможность добиться цели и военным путем. Вместе с тем он отметил, что в нынешней роли дипломата предпочитает использовать альтернативные методы. 

"Мы всегда стараемся решать вопросы разными способами", — заявил госсекретарь, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон поставить под угрозу единство НАТО ради Гренландии.

Подобные намерения уже вызвали сопротивление внутри самих США. В Конгрессе представители как Демократической, так и Республиканской партий заявили, что Сенат может проголосовать за закон, который существенно ограничит полномочия президента в попытке захвата острова.

Несмотря на это, в Белом доме подтвердили, что Трамп продолжает рассматривать различные варианты "приобретения" Гренландии, включая использование американских вооруженных сил, даже вопреки возражениям европейских партнеров. 

По данным Reuters, во время закрытого брифинга Марко Рубио прямо заявил, что конечной целью администрации остается получение контроля над островом, независимо от выбранного метода.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле раскрыли карты: за какие средства Трамп собрался купить Гренландию.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/france-working-with-allies-plan-should-us-move-greenland-2026-01-07/
