Ця зустріч Рубіо може все вирішити: чи почнуть США війну проти Європи

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступного тижня має намір провести переговори з керівництвом Данії, проте не дав жодних сигналів щодо готовності відмовитись від планів президента Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією. На тлі цих заяв стурбовані європейські союзники, включаючи Францію та Німеччину, готують можливу відповідь, повідомляє Reuters.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що нещодавня військова операція США із захоплення лідера Венесуели посилила тривогу щодо реальних намірів Вашингтона щодо Гренландії. При цьому американські чиновники так і не дали чітких гарантій того, що подібний сценарій виключений.

Виступаючи перед журналістами, Рубіо підкреслив, що Дональд Трамп зберігає за собою можливість досягти мети та військовим шляхом. Водночас він зазначив, що у нинішній ролі дипломата вважає за краще використовувати альтернативні методи.

"Ми завжди намагаємося вирішувати питання у різний спосіб", — заявив держсекретар, відповідаючи на запитання про те, чи готовий Вашингтон поставити під загрозу єдність НАТО заради Гренландії.

Подібні наміри вже викликали опір усередині США. У Конгресі представники як Демократичної, так і Республіканської партій заявили, що Сенат може проголосувати за закон, який суттєво обмежить повноваження президента у спробі захоплення острова.

Незважаючи на це, у Білому домі підтвердили, що Трамп продовжує розглядати різні варіанти "придбання" Гренландії, включаючи використання американських збройних сил, навіть усупереч запереченням європейських партнерів.

За даними Reuters, під час закритого брифінгу Марко Рубіо прямо заявив, що кінцевою метою адміністрації залишається отримання контролю над островом незалежно від обраного методу.

