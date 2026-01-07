В Кремле раскрыли карты: за какие средства Трамп собрался купить Гренландию

Спецпосланник и представитель российского диктатора Владимира Путина недавно систематически комментирует все происходящие на Западе события. Так Кирилл Дмитриев высказался, что США могут использовать нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии. Об этом представитель Путина написал в соцсети Х.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

"Купить Гренландию за венесуэльскую нефть? Инновационные геополитические слияния и поглощения”, — написал российский чиновник, отвечая на публикацию Wall Street Journal.

В свою очередь журналисты Sky News предположили, что, очевидно, Дмитриев подразумевает слияние и поглощение, комментируя недавние геополитические заявления президента США Дональда Трампа в бизнес-контексте.

Отметим, в статье WSJ говорится, что американский государственный секретарь Марко Рубио заявил на закрытом брифинге, что якобы не планируется неизбежное вторжение в Гренландию. Мол, целью Вашингтона является выкуп этой территории у Дании.

Читайте на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько сценариев возможного приобретения Гренландии, причем применение американских вооруженных сил полностью не исключается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в комментарии CNN.

По ее словам, Трамп рассматривает Гренландию в качестве приоритета национальной безопасности США и ключевого элемента стратегии сдерживания в Арктическом регионе.

"Президент и его команда анализируют разные пути достижения этой важной внешнеполитической цели. Использование вооруженных сил всегда остается одним из инструментов, доступных Главнокомандующему", — подчеркнула Ливитт.

Также издание "Комментарии" сообщало – наконец-то раскрылись две причины, почему Трамп так маниакально хочет захватить Гренландию.



